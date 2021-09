Gut gelaunt durch Krisenzeiten

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gerade jetzt, wo sich der Herbst öfter mal von einer düsteren Seite zeigt, sollte jeder für sich etwas Gutes für seine Stimmung tun. Denn gut gelaunt geht vieles leichter von der Hand - beruflich wie auch privat. Doch wie schafft man es, auch in schwierigen Zeiten gut drauf zu sein? In diesem Online-Kurs der Evangelischen Familien-Bildungsstätte Gießen mit der bekannten Autorin Sigrid Engelbrecht erfahren die Teilnehmer, warum wir unseren Stimmungen nicht ausgeliefert sind und wie wir auf vielfältige Weise Einfluss auf unser Befinden und das unserer Lieben nehmen können. Der Kurs findet an drei Termin (15., 22. September und 6. Oktober jeweils von 18 bis 20 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 36 Euro. Anmeldungen über www.fbs-gi.de oder telefonisch unter 0641/96612-0.