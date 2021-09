Gute Stimmung bei Kreativmesse in den Hessenhallen

An den Ständen gilt bei der Kreativmesse Mindestabstand. Vor allem Workshops werden gut besucht. (Foto: Jung)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - GIESSEN. Die Stimmung war insgesamt gut bei der Kreativmesse in den Hessenhallen. Sowohl bei den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern als auch bei den Ausstellerinnen und Ausstellern. Endlich wieder durch die Hallen schlendern, sich an den Ständen mit Gleichgesinnten unterhalten oder die Workshops zu besuchen: Das erfreute alle, die an den Veranstaltungsort kamen. Die Registrierungspflicht und die 3G-Regel fielen vor drei Tagen nach Angaben der Okken Gmbh als Ausrichter weg. Doch die Gesundheit und das Wohlbefinden der Besucher standen für das Unternehmen selbstverständlich an erster Stelle. Und es traf trotzdem Maßnahmen für einen sicheren Besuch der Messe wie Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Meter, Tragen von Mund- und Nasenschutz, große Gänge, viel Platz an den Ständen und die permanente Lüftung der Halle.

Weite Anreise bewältigt

Ein Mann im besten Alter reiste aus Mühlheim am Main an, um endlich wieder mit Menschen zu reden, die das gleiche Hobby haben, wie er: Stempeln. Papier, Motiv-Stempel und Stempelkissen, mehr braucht es nicht, um zu stempeln. Es ist nicht das, was man landläufig darunter vermutet, nämlich arbeitslos zu sein. Mittlerweile hat sich eine große Anhängerschaft zusammen gefunden, um dem Hobby nachzugehen, ein großer Markt entwickelte sich. Und so war der kreative Mann, der Stempel zu allen möglichen Gelegenheiten, zu Glückwünschen, Festen, zu Weihnachten, zu Jubiläen und vielem mehr einsetzt und sie auf Grußkarten, Urkunden und Plakaten verwendet, sehr froh über die erste Kreativmesse in der weiteren Umgebung und nahm die Anreise gerne in Kauf. „Das Messefeeling hat gefehlt“, erzählte dagegen Andrea Winter aus Rabenau, die zwei Stunden in den beiden Hallen unterwegs ist. Sie näht und hat sich einiges besorgt, um ihrem Hobby zu frönen. Etwas enttäuscht ist sie über die Größe der Messe, für sieben Euro Eintritt hätte sie sich mehr Stände gewünscht.

Veranstalter Marvin Okken war zum ersten Mal in Gießen mit seiner Kreativmesse, zehn Jahre schon reist er mit diesem Konzept durch Deutschland. Seit Oktober ruhte sein Veranstaltungsbetrieb und jetzt ist er froh, dass es endlich wieder weiter geht. Die Veranstaltung jetzt sei nicht zu vergleichen mit anderen Messen, erklärte er. Und er hat den Eindruck, die Leute fühlen sich wohl, was auch überwiegend Bestätigung fand. Obwohl sie den Mund-Nasen-Schutz tragen mussten, war in den beiden großen Hallen eine gute Lüftung eingebaut und die Besucher hatten an den beiden Messetagen ausreichend Platz. Immer wieder waren die Stände mit Hinweisen zum Abstand von 1,50 Meter gekennzeichnet. Manche Standbetreiber schützten sich mit Plexiglashauben vor dem Gesicht, auch wegen der besseren Verständlichkeit. „Die Leute haben sich drauf eingestellt“, beobachtete Okken.

Gut besucht präsentierten sich die Workshops, mit viel Kreativität entstanden zum Beispiel an einem Stand Fotoalben, 20 Minuten brauchten die vier Frauen unter sachkundiger Anleitung dazu. „Einige Kollegen sind nicht mehr da“, bedauert Jürgen Wildner, der mit seiner Frau an seinem Stand natürlichen Klebstoff, speziell für Fasern, Textilien und Leder, verkauft. Sie hätten zum Teil ihre Geschäfte wegen der Corona-Pandemie und den Einnahmeverlusten schließen müssen, berichtete Wildner und bedauert das sehr. Er kam mit einer Neuheit nach Gießen: Einem Schirm, der bei Sturm wegen seiner besonderen Konstruktion und doppelten Stoffbahnen nicht überschlagen kann: Die nasse Seite ist immer innen, die trockene Seite außen und die Kleidung des Schirmträgers wird nicht mehr nass. Fazit des Mannes, der aus Monheim am Rhein kommt: „Fast zufrieden!“

16 Stunden Aufbau und drei Stunden Abbau mussten Axel Strang und seine Frau Christiane Lehmann mit dem Personal für den schönen Stand „Die Stempelmacher“ einkalkulieren. „Es fühlt sich super an“, beschrieb Strang den ersten Messetag nach der langen Pause. Und: „Die Kunden sind ausgehungert.“ Alle Stammkunden schreibt das Unternehmen aus Hürth mit seinem umfangreichen Sortiment bei Messen an. Online sei etwas anderes, beschreibt er den Kontakt mit seinen Kunden, die die Ware anfassen und reden wollen, sich persönlich beraten lassen. Frankfurt habe es nicht geschafft, eine Kreativmesse auf die Beine zu stellen, bedauerte er. Nicht erfolgreich verlief für eine Gießenerin das Schlendern durch die beiden Hallen. Sie ist Mitglied einer Bastelgruppe und war auf der Suche nach neuen kreativen Ideen. Das gelang nicht, aber es macht sie auch nicht besonders traurig, alles sei in Ordnung, sagte sie.