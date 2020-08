"Gute Unterhaltung!" in Gießen

Was ist eigentlich zuhause los? Gerade in der Corona-Krise drängt sich manchem Gießener in seinem Urlaub diese Frage auf. Der Anzeiger nimmt dies zum Anlass, um in einer Serie zu fragen: Wie lebte es sich im Städtchen in den warmen Monaten vor 100 Jahren? Im Fokus stehen in weiteren Teilen die Themen "Suchst Du noch oder wohnst Du schon?", "Nicht nur von Luft und Liebe" sowie "Räuber und Gendarm". Unter dem Motto "Gute Unterhaltung!" geht es im zweiten Teil diesmal um die Frage, welche Freizeitvergnügen Gießenern in den schwierigen ersten Nachkriegsjahren zur Verfügung standen. Mit "Das Cabinet des Dr. Caligari" erreichte die Stadt im Juni 1920 ein Film, der in diesem Jahr landesweit für erhebliches Aufsehen sorgte. Bis heute gilt der Streifen, der seinerzeit im Lichtspielhaus in der Bahnhofstraße zu sehen war, als wichtiges Kunstwerk des Expressionismus. (olz)