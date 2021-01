Gute Vorsätze fürs neue Jahr von Menschen aus Gießen

Die Spitzenreiter der guten Vorsätze: Oft ist es damit schon nach wenigen Tagen oder Wochen nicht mehr weit her. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - 2020 war ein Jahr, in dem alles anders kam als erwartet. Kein Wunder also, dass viele Neujahrsvorsätze nicht umgesetzt werden konnten, Pläne verschoben oder verändert werden mussten. Deshalb haben sich für 2021 viele Gießener wohl erst gar nichts Besonderes vorgenommen. Andere hoffen vor allem darauf, dass die Impfungen rasch wirken, und so manches, auf das im vergangenen Jahr verzichtet worden ist, nachholen zu können. Immerhin haben die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie dazu geführt, vermeintlich kleine Dinge im Leben mehr wertzuschätzen. Sprich: Besinnen auf das, was man hat, statt zu bemängeln, was fehlt. Auch das zeigt sich bei einer Umfrage des Anzeigers.

Tobias und Yvonne Reiners (37 und 36): Die jungen Gießener sind seit einem Jahr stolze Eigentümer eines neuen Hauses. Und da gibt es natürlich noch das eine oder andere zu tun. "Wir möchten beispielsweise die Kinderzimmer neu einrichten und den Garten schöner gestalten", schildert Tobias Reiners. "Das können wir zumindest planen", ergänzt seine Frau. 2020 wollte Tobias Reiners eigentlich alle hessischen Landkreise besuchen, auch um Bekannte und Freunde wiederzusehen. Das musste aufgrund von Corona leider ausfallen. So hat er nur - oder trotzdem - die Hälfte geschafft. Yvonne Reiners wiederum beabsichtigt alljährlich, mehr Sport zu treiben. "Aber das klappt auch nicht immer." Denn bei drei kleinen Kindern ist die verfügbare Zeit selbst ohne Neujahrsvorsätze ordentlich ausgefüllt.

Lavinia Zimmermann (20): "Weniger Zeit am Handy" ist das erklärte Ziel von Lavinia Zimmermann. Durch den Lockdown und das Online-Semester an der Universität habe sich nämlich die Zeit vorm Bildschirm deutlich erhöht. Zum Ausgleich wolle sie stattdessen häufiger sportlich aktiv sein. Ob sich in diesem Jahr ihr großer Traum erfüllen kann, den sie schon 2020 hatte, der aber Corona-bedingt verschoben werden musste, ist nach wie vor ungewiss. "Wie viele andere junge Leute wollte ich nach dem Abitur verreisen, zum Beispiel nach Kanada oder durch Europa", erzählt die Gießenerin.

Bernd Schneider (55): Das neue Jahr sieht Bernd Schneider nicht als notwendigen Anlass, sich gute Vorsätze zu überlegen, schließlich könne man damit jeden Tag anfangen. "Und außerdem wird es sowieso, je älter man wird, immer schwieriger, eigene Verhaltensweisen zu ändern." Sich Ziele zu setzen, empfindet er allerdings als sinnvoll. Vorstellen kann er sich zum Beispiel, eine Weltreise zu machen oder sich ein neues Cabrio zuzulegen. Vielleicht wird es aber auch nur ein Urlaub in Norwegen, der eigentlich für 2020 geplant war. Zum Schluss fällt Bernd Schneider dann doch noch etwas ein, was er sich auf jeden Fall vornimmt: eine Impfung gegen Covid-19.

Karlotta Schaefer (20): "Vieles, was ich mir vorgenommen hatte, war überhaupt nicht möglich", berichtet Karlotta Schaefer. Falls sich daran auch 2021 nur wenig ändert, sei das zwar bedauerlich, sie wolle aber "trotzdem dankbar sein, für das, was ich habe" - und sich um gute Alternativen bemühen. Sofern das wieder erlaubt sei, möchte Karlotta Schaefer mehr Zeit mit ihrer Familie und ihren Freunden verbringen. Und um die Umwelt zu schützen, will die 20-Jährige noch bewusster darauf achten, weniger Plastik zu verwenden.

Gerhard Merz (68): Der langjährige Gießener SPD-Landtagsabgeordnete möchte 2021 mehr Schach spielen und viel mit seinem Hund spazierengehen. Darüber hinaus plant er, sein drittes Buch über die "Papyrrhussiege" zu schreiben, in dem er sich erneut politischen und medialen Stilblüten widmet.

Manuela Cloos (49): "Die Dinge positiv und gelassener anzugehen", das strebt Manuela Cloos an. Zusätzlich möchte sie sich von Ämtern und Behörden "nicht mehr so viel drangsalieren lassen". Angesichts bisheriger Erfahrungen und Enttäuschungen möchte sie so manches künftig lieber selbst in die Hand nehmen, zumal sie noch keine Rentnerin werden wolle. Und irgendwann, so erzählt die 49-Jährige, würde sie gerne mal wieder in den Urlaub fahren. Dass es noch funktioniert, mit dem Rauchen aufzuhören, glaubt Manuela Cloos dagegen nicht mehr.