"Guter Dinge" für Freibadsaison in Gießen

GIESSEN - Für viele Menschen - vor allem für Jugendliche und Familien mit Kindern - gehören zum Sommer regelmäßige Besuche im Freibad. Um die zu ermöglichen, haben die Verantwortlichen bei den Gießener Bädern bereits vor einigen Wochen damit begonnen, die Freibadsaison zu planen. "Die Termine stehen schon fest", sagt Uwe Volbrecht, Leiter der Gießener Bäder, in einer Pressemitteilung der Stadtwerke Gießen (SWG). Außerdem sei es beschlossene Sache, dass alle drei Gießener Freibäder geöffnet werden sollen.

Keine Prognosen

All dies stehe jedoch unter einem massiven Vorbehalt: der Betriebsbeschränkungsverordnung, die von der Entwicklung der Infektionszahlen abhängt. "Hier können wir keine belastbaren Prognosen abgeben", verdeutlicht Uwe Volbrecht. Das hindere ihn sowie seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber nicht daran, alles Nötige in die Wege zu leiten. So sind zum Beispiel Wartungs- und Reparaturarbeiten beauftragt - wie in einem ganz normalen Jahr. Auch die deutlich aufwendigere Personalplanung sei weitgehend erledigt. "Wir sind guter Dinge, dass es möglich sein wird, das Freibad Ringallee sowie die Freibäder in Lützellinden und Kleinlinden unter Pandemiebedingungen zu öffnen", fasst Uwe Volbrecht zusammen. Das bedeute gleichwohl, dass auch in der Saison 2021 mit drastischen Beschränkungen der Besucherzahlen zu rechnen ist. Aus diesem Grund weiten die Gießener Bäder ihr Online-Ticket-System auch auf die Stadtteilbäder aus. "Wir hoffen, unseren Badegästen zumindest ein kleines Stück Normalität bieten zu können, und freuen uns auf den bevorstehenden Sommer."