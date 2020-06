Gutes Jahr für die Stadtwerke Gießen

2019 haben die Stadtwerke die TREA 2 (links) eingeweiht. Sie kann nicht nur Wärme und Kälte, sondern auch Strom produzieren. Archivfoto: Scholz

GIESSEN. Die Stadtwerke blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück, auch wenn der Gewinn von rund neun Millionen Euro durch einige Sondereffekte geprägt ist. Trotzdem: "Dieses gute Ergebnis ist in der jetzigen Zeit besonders wichtig. Denn es kann die Probleme des Jahres 2020 etwas abfedern", sagte Aufsichtsratsvorsitzende Astrid Eibelshäuser (SPD) bei der Präsentation der Bilanz am Mittwoch. Und trotz der Corona-Krise gehen die Stadtwerke derzeit davon aus, dass auch die Bilanz für 2020 ausgeglichen sein wird. Dennoch spürt das Unternehmen bereits jetzt wirtschaftliche Auswirkungen der Krise wie hohe Einnahmedefizite im Öffentlichen Personennahverkehr und Einnahmeverluste bei den Bädern.

Im Vergleich zu 2018 verzeichne das Unternehmen im letzten Jahr einen Rückgang des Umsatzes von 430 Millionen Euro auf 410 Millionen Euro, erläuterte Vorstand Jens Schmidt. Gleichzeitig seien jedoch auch die Aufwendungen von 415 Millionen Euro auf 383 Millionen Euro gesunken. Als eine Ursache dafür nannte Schmidt gesunkene Personalaufwendungen, da man 2018 in dem Bereich Rückstellungen habe bilden müssen. Der Gewinn ist im Vergleich zum Vorjahr um sechs Millionen Euro auf neun Millionen Euro gestiegen. Dafür seien unter anderem auch Sondereffekte wie der Verkauf von Beteiligungen verantwortlich. Auch seien erst 2019 Erträge aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geflossen, die der Konzern bereits 2018 erwartet hatte. "Und wir profitieren von der wachsenden Stadt Gießen. Auch den Bauboom im Umland spüren wir", erläuterte Schmidt.

Verwendung des Gewinns

In Sachen Gewinnverwendung verwies er darauf, dass die SWG regulär 2,5 Millionen Euro an die Stadt abführen. "Das zeigt, dass wir als Stadtwerke trotz Corona in der Lage sind, an der Seite der Stadt zu stehen", so der Vorstand. Mit den restlichen 6,5 Millionen Euro werde eine Gewinnrücklage gebildet, was für ein Unternehmen in der Energiewirtschaft auch notwendig sei. Denn es stünden Herausforderungen wie die Energiewende an, die seit 20 Jahren im Land läuft und mit der sich die Stadtwerke bereits seit 30, 40 Jahren befassten. Angesichts der Tatsache, dass viele Menschen mit Photovoltaik selbst Strom erzeugten, gelte es auch, neue Geschäftsfelder zu erschließen, weshalb ebenfalls investiert werden müsse. Als dritte Aufgabe nannte Schmidt die Digitalisierung, für die die Stadtwerke in den letzten Jahren bereits Geld in die Hand genommen haben. "Das hat uns jetzt in der Corona-Krise geholfen. Denn wir waren schon an Tag zwei Homeoffice-fähig", berichtete der Stadtwerke-Vorstand. Die Investitionen des Konzerns, dessen Eigenkapitalquote bei 36 Prozent liegt, bezifferte er erneut auf rund 20 Millionen Euro. Der größte Teil sei der SWG AG zugutegekommen. Bei der Tochter Mit.Bus wurde in neue Busse investiert.

Bei seinem Rückblick auf das Jahr 2019 erinnerte Vorstand Matthias Funk an die 125 Jahre Gießener Trinkwasserversorgung und den ebenso lange bestehenden Öffentlichen Personennahverkehr in der Stadt. Zudem haben die SWG im vergangenen Jahr die TREA 2 in Betrieb genommen. Diese mit Blockheizkraftwerken kombinierte Verbrennungsanlage für Abfall erzeugt Wärme, Kälte und Strom. Auch in der Corona-Krise, in deren vergangenen Monaten Berge an Abfall entstanden seien, biete diese Anlage - neben der unmittelbaren Kohlenstoffdioxid-Einsparung - den Vorteil, dass der Abfall vor Ort verbrannt werden könne und nicht an andere Orte transportiert werden muss. Im Bereich Verkehr habe die Mit.Bus ihre Busse im Berichtsjahr auf Erdgas umgestellt. "2019 ist der letzte Dieselbus außer Betrieb gegangen. Einen gibt es noch, aber der fährt nicht im Regelbetrieb", legte Funk dar. Damit fahre die gesamte Flotte quasi klimafreundlich. "Wir fahren immer so sauber wie möglich", hob der technische Vorstand hervor. Aktuell sei das Unternehmen auch in Wasserstoffprojekte involviert, werde über den Einsatz dieser Technik aber genau nachdenken.

Beim Blick auf die Produktmarke "E-Revolution" berichtete Unternehmenssprecherin Ina Weller, dass man 2019 insgesamt 51 E-Fahrzeuge ausgeliefert hat. Bei 200 zugelassenen E-Autos im Berichtsjahr im Regierungsbezirk Gießen machten die Lieferungen der SWG 25 Prozent aus. In den Bereichen E-Dach und E-Speicher - Photovoltaik und Stromspeicher - seien elf Anlagen gebaut oder beauftragt worden. Neben zahlreichen Zukunftsthemen nannten die Vorstände auch zwei Projekte der SWG-Tochter smartSTADTwerke, an denen bereits gearbeitet wird. Neben den intelligenten Zählern Smartmeter, die Stromerzeugung und -verbrauch besser aufeinander abstimmen sollen, wird an einem Ladeverbund für E-Autos getüftelt. Ihm gehören bereits neun regionale Energieversorger an.