Gütesiegel für Polizeipräsidium Mittelhessen

GIESSEN - Polizeipräsident Bernd Paul und Mitarbeiterin Kerstin Wöhe konnten kürzlich das Gütesiegel "Familienfreundlicher Arbeitgeber des Landes Hessen" entgegennehmen. Das Gütesiegel - überreicht von Wilfried Schmäing, Abteilungsleiter im Hessischen Innenministerium - ist eine besondere Zertifizierung und Auszeichnung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das Gütesiegel wurde in Hessen an insgesamt 47 Dienststellen, die mit Rücksicht und Verständnis flexibel auf die persönlichen Umstände ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingehen, verliehen. Seit 2013 wird das Siegel jährlich verliehen. Das Polizeipräsidium Mittelhessen hatte sich um den Erhalt des Gütesiegels beworben und dies erfolgreich abgeschlossen. Die Verleihung erfolgte während eines Festaktes im Biebricher Schloss. Insbesondere das letzte Jahr sei aufgrund der Pandemie eine große Herausforderung gewesen, so Wilfried Schmäing. Er betonte, dass trotz der Herausforderungen und der zusätzlichen Belastungen familienfreundliche und auf Vertrauen basierende Arbeitsumgebungen essenziell notwendig sind. Die Auszeichnung hat Gültigkeit bis 2025.