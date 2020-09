Haarlem weicht neuem Hotel in Gießen

Die Vorarbeiten auf dem Gelände des ehemaligen Haarlem schreiten voran. Zu den kniffligen Aufgaben gehört der Erhalt eines unmittelbar angrenzenden Gebäudes auf dem Nachbargrundstück (rechts). Foto: Scholz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Die Innenstadt verändert ihr Gesicht, gerade auch im Bereich zwischen Westanlage, Schanzenstraße und Reichensand. Prominentes Beispiel: Das Haarlem-Gebäude gibt es längst nicht mehr. Derzeit laufen auf dem Gelände der ehemaligen Diskothek die Vorarbeiten für den Bau eines "B&B Hotels" und eines Gebäudes für studentisches Wohnen. "So gern ich früher selbst im Haarlem war: Es war nicht mehr zeitgemäß in dieser Lage", sagt Bürgermeister Peter Neidel beim Spatenstich für das Bauprojekt am Mittwochnachmittag. Bauherr "Faber & Schnepp" rechnet mit einer Bauzeit von rund 16 Monaten, was sich allerdings noch ändern könnte. Denn die Arbeiten werden von Archäologen begleitet. "Erste Teile einer alten Burg wurden bereits gesichtet", erzählt Karl-Heinz Redant, Geschäftsführer des Bauunternehmens. Insgesamt 13 Millionen Euro fließen in die Neubauten samt Tiefgarage, die nach Abschluss im Bestand des heimischen Unternehmens bleiben.

Grundwasser absenken

Mitten zwischen den Häusern von Schanzenstraße und Westanlage ist in den letzten Wochen ein freies Baufeld entstanden. Ungefähr dort, wo einst die Tanzfläche des Haarlem war, stoßen Bohrer im Rahmen der Vorbereitungen in die Erde. Derzeit wird auf Kampfmittel sondiert. Spezielle Sonden werden auf der Suche etwa nach Weltkriegsbomben sechs Meter unter die Erde gebracht und können bis auf 7,50 Meter Tiefe untersuchen. "Tiefer ist sicherlich keine Bombe gekommen", erklärt Bauleiter Mathias Schunkert. Abgeschlossen sind die Vorarbeiten damit aber längst noch nicht. Mit Pfählen wird das gesamte Gelände eingefasst, um die ringsum angrenzenden Gelände der Nachbarn abzusichern. "Danach müssen wir das Grundwasser absenken. Bevor wir es aber in die Lahn abführen können, läuft es durch einen Aktivkohlefilter", berichtet Redant. Im Anschluss könne mit dem Graben und Abfahren des Aushubs begonnen werden. Aber: "Erst wenn wir die Freigabe der Archäologen haben, können wir bis auf die Sohle graben", so der Geschäftsführer. Da der Baugrund in dem Gebiet schlecht sei, müsse im Weiteren auch eine Baugrundverbesserung vorgenommen werden. Das Projekt in Zahlen: Das neue Hotel wird 94 Zimmer haben, die Wohnanlage für Studenten rund 550 Quadratmeter und die Tiefgarage 39 Stellplätze. Abgeschlossen sein sollen die Arbeiten voraussichtlich Anfang 2022.

Besonderen Dank spricht Redant der Stadt und Bürgermeister Neidel für die Unterstützung im Fördergebiet aus: "Ohne Fördermittel würde dieses Projekt nicht funktionieren." Matthias Möhl, mit Redant und Stephan Faber ebenfalls Geschäftsführer von "Faber & Schnepp", bedankt sich zudem bei der Volksbank Mittelhessen. Ohne ihre schnelle Zusage wäre das Projekt, das die Imaxx an das Bauunternehmen vermittelt hat, nicht möglich gewesen. Jens Fürbeth, Bereichsleiter gewerblicher Mittelstand bei der Volksbank, hebt den unternehmerischen Mut des Bauherrn hervor. Es handele sich um ein tolles Projekt in der Innenstadt.

Bedarf an Hotelplätzen

Auch Neidel beglückwünscht das Bauunternehmen. "Für die Stadtentwicklung ist es ein sehr wichtiger Schritt, dass hier ein Hotel entsteht", betont der Bürgermeister. Er sei froh, dass ein heimisches Unternehmen und ein guter Partner der Stadt das Projekt verwirklicht. Dass "Faber & Schnepp" die neuen Gebäude im Bestand behält, fasst Neidel als ein Bekenntnis zur Stadt Gießen auf. Das künftige Hotel, das die französische Kette für 30 Jahre von den Gießenern mietet, tue der Stadt gut und werde gebraucht. Auf Nachfrage verweist der Bürgermeister unter anderem auf die Bedürfnisse heimischer Firmen oder von Eltern von Studenten, die ihre Kinder in der Stadt besuchen.

Übernommen hat "Faber & Schnepp" das Haarlem-Areal von der Projektentwicklungsgesellschaft "HaKa" um Kai Laumann und Hauke Weller. Sie hatten die Fläche schon im September 2018 erworben und auch den Vertrag mit dem Mieter "B&B Hotels" abgeschlossen. Im vergangenen April hatten beide dann offiziell bekannt gegeben, dass sie sich von dem Areal trennen. Man habe viele andere Projekte, die man gern angehen wolle, hatte Weller seinerzeit ausgeführt. Da die Bebauung des Geländes der ehemaligen Diskothek zudem etwas für Spezialisten sei, hätten Laumann und er sich entschieden, an das Bauunternehmen zu verkaufen. Neben der Baugenehmigung hat es auch den Mietvertrag für das Hotel von der "HaKa" übernommen.