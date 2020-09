Haben Rocker aus Gießen eine Offenbacher Shisha-Bar gestürmt?

Viel Abstand im externen Gerichtssaal: Staatsanwalt Rouven Spieler sitzt sieben jungen Angeklagten gegenüber. Foto: Mosel

Giessen. Der Angriff dauert exakt 35 Sekunden. Gleich mehrere Überwachungskameras haben den Gewaltausbruch in einer Offenbacher Shisha-Lounge aus verschiedenen Perspektiven aufgezeichnet. Der Zeitstempel springt auf 22:53 Uhr, als 15 vermummte und teils mit Schlagstöcken bewaffnete Männer an diesem 25. Juni 2016 schnellen Schrittes in den Gastraum stürmen. Dem Kommando schließen sich dort drei weitere Täter an, die den Innenraum zuvor augenscheinlich ausspioniert haben. Sofort fliegen Teile des Inventars durch die Luft, auf einen Gast wird mit einer Wasserpfeife eingeprügelt, die Kohle schlägt Funken. Menschen rennen in Panik auf die Straße. In bester Auflösung ist zu erkennen, wie die Aggressoren bis in einen Hinterraum vorrücken - und schließlich genau so schnell verschwinden, wie sie aufgetaucht sind. Zurück bleiben vier Opfer, einer der Männer wurde durch mehrere Messerstiche verletzt. Seit Donnerstag müssen sich nun sieben Angeklagte vor der Jugendkammer des Gießener Landgerichts wegen gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruch verantworten. Hintergrund der Tat ist offenbar die Rivalität zweier konkurrierender, rockerähnlicher Gruppierungen. Die Angreifer werden mit dem Gießener Ableger der inzwischen aufgelösten "Bahoz" (kurdisch für "Sturm") in Verbindung gebracht. Eines der Opfer erwähnt hingegen, dass Gäste der Shisha-Bar Mitglieder der - seit 2018 in Deutschland verbotenen - Vereinigung "Osmanen Germania" gewesen sein sollen.

"...bis es Tote gibt"

Zehn der 18 Angreifer konnten Polizei und Justiz bis heute nicht identifizieren. Dass acht mutmaßliche Täter mittlerweile ausgemacht sind, ist einem anonymen Brief zu verdanken. Darin werden im Internet gepostete Gruppenfotos der Gießener "Bahoz" den Aufnahmen der Überwachungskamera gegenübergestellt. Der Schreiber wirft den Männern versuchten Mord vor, der "Präsident" ihrer Gruppe wolle den Konflikt zwischen Türken und Kurden nach Deutschland bringen. Und der unbekannte Absender ist sich sicher: "Dieser Krieg geht weiter, bis es Tote gibt."

Auf der Anklagebank im neu errichteten "Externen Gerichtssaal 1" im ehemaligen US-Depot sitzen nun fünf junge Gießener zwischen 22 und 27 Jahren sowie 23-jährige Zwillingsbrüder aus Seligenstadt. Der Jüngste war zum Tatzeitpunkt erst 17 Jahre alt. Ein weiterer Gießener hat sich vermutlich ins Ausland abgesetzt. Bereits im vergangenen Jahr sollte der Mann im Prozess um Foltervorwürfe gegen den Chef der hiesigen "Bahoz" als Zeuge aussagen. Seiner Ladung kam der Gießener damals nicht nach und war auch nicht mehr zu erreichen. Neben der nun angeklagten Tat in Offenbach soll er auch in einer Gießener Kneipe in der Ludwigstraße mit mehreren Kumpanen randaliert haben.

Vor dem Angriff auf die Offenbacher Shisha-Lounge sollen sich laut Anklage zunächst drei unbekannte Personen an einen Tisch im Gastraum gesetzt haben. Ein 24-jähriger Türke, ein 22-jähriger Schwede sowie ein 27-jähriger Türke - alle sind in Gießen verwurzelt - kamen demnach mit einem weiteren Unbekannten hinzu. Bis auf den 24-Jährigen sollen diese Männer dann kurz nach draußen gegangen sein, offenbar um ein Kommando zu geben. "Unmittelbar danach", so Staatsanwalt Rouven Spieler in der Anklageverlesung, "kamen 15 vermummte Personen in die Bar. Sie trugen Basecaps und Kapuzenpullis, um ihre Gesichter zu verdecken." Gemeinsam mit den "Spionen" sei die Gruppe gezielt auf einen der Gäste losgerannt und habe ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. "Sie gingen sodann gewaltsam auf ihn los, indem sie ihn mit Schlagstöcken, Shishas und Flaschen schlugen und mit Messern auf ihn einstachen", so Spieler. Der Mann, der in dem Prozess als Nebenkläger auftritt, erlitt Stichverletzungen im Bauchbereich, am Arm sowie im Halsbereich, die Schlagader wurde nur knapp verfehlt.

Zu der Tat selbst möchte sich zum Prozessauftakt einzig ein 26-jähriger Deutscher über seinen Verteidiger äußern. Der Gießener sei bei der "ganz kurzen Aktion" dabei gewesen, mit der Messerattacke habe er allerdings nichts zu tun. Die Zwillingsbrüder aus Seligenstadt wollen hingegen gar nicht beteiligt gewesen sein. Die weiteren Angeklagten schweigen, zumindest zu den Hintergründen. Über ihre persönlichen Lebensverhältnisse geben die jungen Männer nämlich bereitwillig Auskunft. Feste Partnerschaften und Arbeitsverhältnisse, Selbstständigkeit, Studium, Eigenheim: Alles soll in geordneten Verhältnissen laufen. Der 24-Jährige gerät ins Plaudern. Zu den "Bahoz" habe er nie gehört: "Ich war nur ein Freund des Clubs." Mit der "angeblichen Bruderschaft" sei es allerdings nicht weit her gewesen. "Es war einfach eine dumme Gruppierung." Diese Aussage ist Rechtsanwalt Carsten Marx, Verteidiger des 27-Jährigen, offenbar zu viel. Er bittet um eine Besprechung mit seinen Kollegen. Danach werden die "Bahoz" von den Angeklagten nicht mehr thematisiert.

Auch ein Zeuge, der in der Shisha-Lounge einen Schlag in die Rippen erhielt, will sich wohl daran halten. Nach der "Schocksituation" habe er damals einen völligen "Blackout" erlitten. Staatsanwalt Spieler versucht, dem Gedächtnis des 26-Jährigen auf die Sprünge zu helfen. "Die 'Bahoz' gibt es nicht mehr, alles ist ruhig. Ich habe selbst den Prozess gegen den Chef geführt. Vielleicht kommt Ihre Erinnerung ja wieder?" Doch der Zeuge gibt sich weiterhin einsilbig. Ein früherer Kumpel - ebenfalls Gast in der Bar - zeigt sich auskunftsfreudiger. "Die Gruppe 'Osmanen Germania' geistert durch die Akte", wagt der Vorsitzende Richter Andreas Wellenkötter einen Vorstoß. "Ich habe gehört, dass viele Freunde da Mitglied waren", sagt der 37-Jährige, der bei dem Angriff am Kopf verletzt wurde. Und rudert sogleich zurück. "Also ich habe mit solchen Institutionen nichts zu tun."

Der Prozess wird fortgesetzt.