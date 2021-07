Haftstrafen in Gießen für "durchdachten" Drogenshop gefordert

Neben fast zehn Jahren Haft für "Joko" hält die Anklagevertreterin eine Therapie für nicht erforderlich. Archivfoto: dpa

GIESSEN - Für Drogenhändler scheinen die Niederlande ein wahres Paradies zu sein. Denn dort soll sich angeblich niemand für Geschäfte mit Marihuana, Heroin oder Ecstasy, Kokain oder Amphetamine im Kilobereich interessieren. Ein kurzes Treffen beim Richter, eine flotte Unterschrift: Damit sei der Fall auch schon erledigt und man könne nach Hause gehen. Davon hat zumindest der Familienvater im Prozess um "Chemical Revolution" vor dem Landgericht Gießen geschwärmt. Das mag nun stimmen oder auch nicht. Inzwischen dürfte der 37-Jährige jedenfalls längst festgestellt haben, dass in Deutschland ganz anders auf derartige Verbrechen reagiert wird. Und das Plädoyer von Staatsanwältin Lisa Zimmermann hat das nun am Donnerstagvormittag noch einmal nachdrücklich unterstrichen. Sie hält es nämlich für ausgeschlossen, dass die Betreiber der virtuellen Drogenboutique oder ihre untergeordneten Mitarbeiter allzu schnell wieder auf freien Fuß kommen.

In ihrem kompakten, klar strukturierten und überzeugenden Schlussvortrag hat die Strafverfolgerin für die sieben Angeklagten einen jeweils mehr oder weniger ausgedehnten Freiheitsentzug gefordert. Angesichts der beachtlichen Einzelstrafen, die zusammengerechnet allein für den "Kopf der Bande" weit über 50 Jahre ergeben hätten, ließe sich vermuten, die Männer aus Deutschland, den Niederlanden und Polen seien mit den vorgeschlagenen Sanktionen geradezu glimpflich davongekommen. Denn die Juristin beantragte letztlich Gefängnisaufenthalte zwischen neun Jahren und fünf Monaten für den Hauptangeklagten sowie zwei Jahre und zehn Monate für den am wenigsten beteiligten Kurier.

Einnahmen "abschöpfen"

Gleichzeitig regte sie bei allen die "Einziehung von Wertersatz" an. Im Klartext: Die nachgewiesenen Einnahmen aus diesen gewinnorientierten Rechtsbrüchen werden in gleicher Höhe "abgeschöpft". Und die belaufen sich immerhin auf rund 465 000 Euro bei Führungskraft "Joko" sowie noch 12 000 Euro bei dem Fahrer. Obendrein hielt ihre abschließende Würdigung für zwei der Männer noch eine offenkundig unerwartete Wendung bereit, die beide mit unübersehbarem Befremden zur Kenntnis nahmen.

Nach 35 Verhandlungstagen haben sich für Lisa Zimmermann die Vorwürfe der umfangreichen Anklage weitestgehend bestätigt - wenn auch in wenigen Punkten Abweichungen konstatiert werden müssten. Unter dem Namen "Chemical Revolution" sollten ursprünglich alle sieben Männer, die sich zum Großteil überhaupt nicht persönlich kannten, als internationale Bande und mit verteilten Rollen im Internet sowie im anonymen Darknet den "deutschlandweit größten Drogen-Onlineshop" betrieben haben. Dafür seien zwischen September 2017 und Februar 2019 gleich zentnerweise Rauschmittel aus den Niederlanden nach Deutschland gebracht worden. Insgesamt gehen die Ermittler von 320 Taten aus, die in unterschiedlichen Konstellationen verübt wurden.

In diesem ersten Prozess dreht sich alles aber nur noch um acht Verbrechen. Im Januar 2018 war nämlich der "Packer" aus Brandenburg festgenommen worden, der für den Versand der online georderten Waren verantwortlich zeichnete. Danach war "Chemical Revolution" stillgelegt worden und soll erst ab April 2018 von dem Familienvater als Chef und vier anderen Mitarbeitern wiedereröffnet worden sein. Darum wird später in einem zweiten Verfahren vor der Neunten Strafkammer entschieden.

Der gelernte Tierwirt hatte damals sogleich umfangreich ausgesagt und den Strafverfolgern wertvolle Hinweise auf seine Komplizen geliefert. Für diese "Aufklärungshilfe" soll er mit einem erheblichen Strafrabatt und "nur" vier Jahren und zehn Monaten "belohnt" werden. Am Ende der Beweisaufnahme haben schließlich alle Angeklagten - wenn auch bisweilen zögerlich, wenig ausführlich und eher taktisch motiviert - Geständnisse abgelegt. Die Staatsanwältin betonte, dass demnach nur vier der Männer wegen ihrer Beteiligung an der Bande - mit einer Mindeststrafe von fünf Jahren - verurteilt werden könnten. Die übrigen drei müssten wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln oder Beihilfe dazu, unerlaubter Einfuhr oder Erwerbs von Drogen zur Rechenschaft gezogen werden. Zwar hatten nicht alle Verbrechen einen spezifischen Bezug zu Deutschland und seien im Ausland von Nichtdeutschen begangen worden, nach dem "Weltrechtsprinzip" könnten diese aber sehr wohl vom Landgericht Gießen abgeurteilt werden.

Die digitale Drogenboutique sei "durchdacht, sehr professionell und kundenorientiert" aufgezogen worden. Es haben sich regelmäßig Sonderangebote und Aktionen wie eine "Weihnachtswoche" auf der Plattform befunden. Überdies sei das Angebot meist "von sehr guter Qualität" gewesen. Das dürfe aber nicht über das enorme Gefahrenpotenzial hinwegtäuschen. Deutliche Worte fand Lisa Zimmermann für den Familienvater, der die Geduld der Verfahrensbeteiligten ein ums andere Mal strapaziert hat. Der 37-Jährige habe bewusst abgewartet, bis alle Mitangeklagten ausgesagt haben und seine Einlassung "in Kenntnis der Ergebnisse der abgeschlossenen Ermittlungen und der Beweisaufnahme angepast". Das habe ihm erlaubt, seine Schilderungen an die bisherigen Erkenntnisse anzupassen. Die Glaubwürdigkeit des Autohändlers werde auch dadurch erschüttert, dass er mehrfach bewusst die Unwahrheit beteuert habe. "Er schreckte nicht davor zurück, in der Hauptverhandlung unwahre Dokumente zum Ankauf des beschlagnahmten Porsche vorzulegen, um das Gericht zu täuschen." Nach einigem Hin und Her hatte der Niederländer schließlich doch ein Geständnis nachgeschoben. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft gilt er - jedenfalls in diesem ersten Verfahren - nicht als Teil der Bande. Konsequenz: "Nur" fünf Jahre und zwei Monate Haft.

Für "Joko" lehnte die Strafverfolgerin die vom psychiatrischen Gutachter empfohlene Unterbringung in einer Entziehungsanstalt ab, da er selbst jahrelang Kokain konsumiert hat. Das sorgte bei dem 28-Jährigen für sichtliches Entsetzen und hektische Diskussionen mit seinen beiden Verteidigern. Und gegen seinen Mitangeklagten, der ebenfalls an der Bande entscheidend beteiligt war, wegen einer sehr schweren Erkrankung aber wohl nicht haftfähig sein wird, sollen neben sechs Jahren als "sofort vollstreckbare Strafe" noch 700 Tagessätze von jeweils 165 Euro verhängt werden. Der Niederländer mit polnischen Wurzeln, der am Donnerstag seinen 31. Geburtstag beging, zückte sofort sein Handy, um kopfschüttelnd diese Geldstrafe zu berechnen. Zu diesen 115 500 Euro sollen allerdings noch weitere 150 000 Euro "abgeschöpft" werden. Ab Dienstag können die Verteidiger ihre Standpunkte darlegen. Das Urteil ist für den 6. August geplant.