Halbjahresprogramm des Oberhessischen Museums vorgestellt

Die Ausstellung zum "bewegten Gießen in den 80er Jahren" wird ab dem 27. Oktober wieder im Alten Schloss gezeigt. Hinzu kommt ein umfargreiches Rahmenprogramm. Foto: Oberhessisches Museum

giessen (bj). Noch einige Wochen bleibt das Alte Schloss wegen der umfangreichen Sanierungsarbeiten geschlossen. Die ersten Angebote nach der Sommerpause macht das Oberhessische Museum seinem Publikum aber schon jetzt. Das komplette Programm mit allen Terminen bis Februar 2021 ist im kleinen Heftformat ab sofort überall kostenlos in der Stadt zu bekommen. Museumsleiterin Dr. Katharina Weick-Joch stellte es jetzt zusammen mit ihren Mitarbeiterinnen Dr. Julia Schopferer und Linn Mertgen im Beisein von Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz vor. Da die Plätze der Sonderveranstaltungen begrenzt sind, rät die Museumsleiterin zum frühen Vorbestellen der Tickets.

Zentraler Bestandteil des Programms ist die verlängerte Schau "Feuer und Flamme für diese Stadt - Das bewegte Gießen in den 80er Jahren", die im März wegen des Corona-Ausbruchs drei Tage nach ihrer Eröffnung schon wieder geschlossen werden musste. Mit einem neu aufgelegten Rahmenprogramm geht sie nun ab dem 27. Oktober in die zweite Runde und ist dann bis zum 10. Januar im Alten Schloss zu sehen. Angeboten wird dazu ein Stadtrundgang, bei dem am 11. Oktober und 15. November (jeweils 15 Uhr) Orte mit schwuler, lesbischer und queerer Geschichte aufgesucht werden. Im "Erzählcafé" gibt es am 5. November einen generationenübergreifenden Gesprächsabend mit feministischer Musik.

Die Berliner Filmemacherin und einstige Gießener Aktivistin Barbara Etz zeigt am 12. November ihre Dokumentation "Alles unter Kontrolle - Notizen auf dem Weg zum Überwachungsstaat" aus dem Jahr 1983. Der Film zeigt die Überwachung von Teilen der autonomen Szene sowie der Basisgruppen in Gießen und Umgebung. Ebenfalls zum Rahmenprogramm zählen Diskussionsabende unter dem Titel "Mangelware Wohnraum?" (18. November), "Ziviler Ungehorsam in Gießen in den 80ern und heute" (1. Dezember) sowie "Keine Atempause, Geschichte wird gemacht!" zu Politik und Protest in den 80ern (2. Dezember). Der Gießener Musiker und Theatermacher Christian Lugerth kommt mit seinem Rio-Reiser-Abend und Band am 10. Januar ins Alte Schloss.

"KUNSTPAUSE" . Am heutigen Mittwoch um 12.30 Uhr startet wieder die Veranstaltungsreihe "Kunstpause"Regelmäßig am letzten Mittwoch des Monats wird dabei Berufstätigen und allen Interessierten mit Kurzführungen der schnelle Kunstgenuss geboten. Mitarbeiter und Freunde des Oberhessischen Museums stellen in 20 Minuten ein ausgewähltes Objekt vor. Am 30. September erläutert die Museumspädagogin Natascha Lenz die Geschichte und Hintergründe zu einem mittelalterlichen Schmuckstück aus Gießen. Die Kunstpause findet im Wallenfels'schen Haus statt und ist kostenfrei. (red)

Der dortige Neustart nach der langen Sommerpause wird am 27. Oktober mit einem Filmabend zusammen mit dem Gießener Stadtarchiv und dem "Kleinen Filmbüro" des Oberhessischen Museums eingeläutet. Gezeigt wird an diesem Abend ein Schmalfilm aus den 50ern, der die Situation am zentral gelegenen Kirchplatz sowie am Kreuzplatz zeigt. Im Anschluss wird es einen Vortrag des Stadtarchivs geben.

Für Kabinettausstellungen wird wieder das Erdgeschoss des Alten Schlosses freigeräumt. Am 5. November wird eine Schau eröffnet, die sich dem gebürtigen Gießener Bühnenbildner und Oscar-Preisträger Hein Heckroth widmet, der vor 50 Jahren gestorben ist. Mit einer kleinen Auswahl exemplarischer Exponate wird die Bandbreite seines Schaffens gezeigt, von der Malerei bis zum Film, von Gießen bis Hollywood. Im Rahmenprogramm geplant ist dazu ein Vortrag von Dr. Marcus Kiefer, dem Vorsitzenden der Hein-Heckroth-Gesellschaft Gießen (28. Januar). Die Schau läuft bis zum 31. Januar.

Verschoben wurde eine Ausstellung, die sich anlässlich des 125-jährigen Jubiläums der Entdeckung der Röntgenstrahlen mit der kunsthistorischen Analyse und Restaurierung von mehreren Gemälden aus dem Bestand des Oberhessischen Museums befasst. Dazu gibt es einen Vortrag von Diplom-Restauratorin Sabine Kuypers, die sich mit "Röntgen in der Restaurierung" (11. Februar) befasst.

Oberbürgermeisterin Grabe-Bolz lobte bei der Programmvorstellung, dass "sich im Oberhessischen Museum sehr viel tut. Ich glaube, viele Menschen warten schon auf das neue Programm." Sie selbst freut sich nicht nur "besonders auf den Rio-Reiser-Abend", sondern auch auf den neu eingerichteten "Museumsführerschein", der sich an Schulklassen richtet, die sich im Rahmen ihres Kunst- oder Sachkundeunterrichts dem Museum widmen. Nach einer Doppelstunde im Museum können die kleinen Besucher zum Museumsexperten werden und einen Führerschein erhalten. Der ermöglicht ihnen, innerhalb eines Jahres an einer Führung mit ihren Familien oder an einem Kinder-Workshop teilzunehmen. Kostenlos wie der Museumsführerschein sind auch die Ferienworkshops, in denen die Kinder und Jugendlichen eine Reise durch die Geschichte der Schrift nehmen können. Dabei ist auch ihre eigene Kreativität gefragt.

Hinzu kommen wieder zahlreiche Führungen sowie weitere Vermittlungsangebote, deren Details im Halbjahresprogramm aufgelistet sind.

Das Monatsprogramm in Heftform liegt in einer Auflage von 4500 Stück an den bekannten Orten wie der Tourist-Info, dem Rathaus, in Buchläden, Cafés, Kneipen sowie den Museumshäusern aus. Zudem ist es online als PDF über die Homepage des Oberhessischem Museums abrufbar.