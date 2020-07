Halle für den Basketball in Gießen

Bleiben die 46ers in der Osthalle oder könnte eine neue Halle entstehen? Archivfoto: Möller

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (olz). Wie steht es um die Machbarkeitsstudien zu Planung und Sanierung der Doppelturnhalle der Liebigschule sowie dem Bau einer Multifunktionsarena für Basketball? Das hat Manuela Giorgis, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP, am Donnerstag in der Stadtverordnetenversammlung den Magistrat gefragt.

"Der Magistrat ist in einem engen Austausch mit den 46ers bezüglich der sicheren Weiterentwicklung des Profibasketballs", hat Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz zur Multifunktionsarena geantwortet. Bislang gebe es eine Machbarkeitsstudie der 46ers, die Club und Magistrat beispielsweise unter dem Aspekt der Finanzierbarkeit noch weiterentwickeln müssten. "Wir sind in einer sehr frühen Phase", gab die OB zu bedenken. Eine von ihr bereits 2019 angekündigte weiterführende Studie, ob eine Multifunktionsarena mit einem Ankermieter 46ers machbar ist, habe man aufgeschoben. "Das Vergabeverfahren dazu kann aber jetzt begonnen werden", erklärte die Sozialdemokratin. Im Austausch mit Ministerpräsident Volker Bouffier herrsche große Einigkeit darüber, dass weiterhin Handlungsbedarf für den Bundesligabasketball in Gießen bestehe. Zu den möglichen räumlichen Optionen zähle neben dem Bau einer Multifunktionsarena auch die bauliche Ertüchtigung der Osthalle. "Das Land hat in Aussicht gestellt, dass es sich durchaus beteiligt", erläuterte Grabe-Bolz mit Hinweis darauf, dass von Landesseite bislang keine Summen genannt wurden. Für den Betrieb einer Multifunktionshalle komme die Messe GmbH in Betracht. Dies sei eine denkbare Vorgehensweise, aber noch nicht beschlossen. "Von der Geschäftsführung der Messe und den 46ers gibt es allerdings eine gemeinsame Absichtserklärung", resümierte Grabe-Bolz.

Die Machbarkeitsstudie zur Liebigschule habe Corona verzögert, berichtete Stadträtin Astrid Eibelshäuser. Die Sozialdemokratin ging aber davon aus, dass Ergebnisse zur ersten Sitzungsrunde nach der Sommerpause vorliegen.