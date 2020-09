Handarbeiten für guten Zweck

Von Herzen: Knapp 2000 Euro übergaben die Vertreterinnen der evangelischen Kirchengemeinden an die Bahnhofsmission. Foto: Meilinger

Giessen (red). Große Freude herrschte in der Bahnhofsmission Gießen bei einem Besuch der Evangelischen Kirchengemeinden Gießen-Ost: Pfarrerin Sonja Löytynoja von der Evangelischen Luthergemeinde und die Gemeindemitglieder Gitte und Peter Meilinger sowie Barbara Paul übergaben an Brigitte Wessely. Margret Keuler und Holger Claes vom Diakonischen Werk eine Spende von 1873 Euro. Grüße gab es auch von Pfarrerin Wiebke Eßbach von der Andreas Gemeinde die ebenfalls bei dem Projekt beteiligt war. Die Summe kam beim Basar der Andreas- und Luthergmeinde in der Weihnachtszeit zusammen, wo Selbstgemachtes verkauft wurde. Alle Beteiligten haben sich einvernehmlich die Bahnhofsmission als Begünstigte ausgesucht. Besonders beindruckt war man zu hören, wie viele Menschen Jahr für Jahr in der Gießener Bahnhofsmission von dem großen Team der Ehrenamtlichen unterstützt werden - fast 20000. Christine Wessely, Margret Keuler und Holger Claes bedankten sich sehr für diese Unterstützung, denn: "Gerade in Zeiten von Corona sei es wichtig, auch für soziale Dienstleistungen am Bahnhof sich der Unterstützung sicher zu sein".

Die Bahnhofsmission Gießen ist eine Einrichtung des Diakonischen Werkes Gießen und täglich von Montag bis Samstag am Bahnsteig 1 zu erreichen.