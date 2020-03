Händler in Gießen suchen nach Lösungen in der Corona-Krise

In weiten Teilen ist die Innenstadt derzeit verwaist. Foto: Friese

GIESSEN (olz). Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, sind gemäß Verordnung der Landesregierung derzeit viele Geschäfte in der Innenstadt vorsorglich geschlossen. Wie geht es also weiter mit dem Einzelhandel während und nach der Krise? Das ist das Thema einer Telefonkonferenz gewesen, an der neben Vertretern von BIDs und Einzelhandel auch Frank Hölscheidt, teilgenommen hat. "Gemeinsam zu handeln, ist jetzt das Gebot der Stunde", sagt der Leiter der städtischen Wirtschaftsförderung.

Dankeschön-Event als Idee

Wer derzeit durch den Seltersweg und Nebenlagen flaniert, stößt auf große Stille. Viele Geschäfte sind seit knapp zwei Wochen zu, was die Inhaber natürlich vor wirtschaftliche Schwierigkeiten stellt. Was tun? Um erste Antworten darauf zu finden, haben die Vertreter der vier BIDs, Thomas Kirchhof (Marktquartier), Andreas Walldorf (Katharinenviertel), Dirk Wallbott (Theaterpark), Seltersweg-Vorsitzender Heinz-Jörg Ebert mit Geschäftsführer Markus Pfeffer sowie Robert Balser für "Gießen aktiv", Fabiola Peiniger (Galerie Neustädter Tor) und Frank Sommerlad für sein Möbel-Unternehmen mit Hölscheidt telefonisch konferiert. "Ein ganzes Paket an Maßnahmen, von Belieferungsplattformen, Logistik-Gedanken, von Unterstützungsportalen bis hin zum Ansatz, nach Beendigung der Krise zu einem riesengroßen 'Dankeschön und Miteinander-Event' zu laden, bei dem die Musik, die Gastronomie, der Handel und vor allen Dingen die Gießener zusammenkommen, sind in der gedanklichen Pipeline", informiert Ebert. Handel und BIDs stimmten sich eng mit der Politik ab. "Wir gehen davon aus, dass wir schon in wenigen Tagen die ersten Mosaiksteine präsentieren können", erklärt Hölscheidt. Kirchhof macht deutlich, dass bei allen derzeit angestrebten Plattform-Überlegungen "Online niemals offline ersetzen kann". Denn: "Das Anfassen, Probieren, glaubwürdige Beraten fehlt einfach. Aber man versucht nun, was geht, denn jeder Euro Liquidität hilft, dass uns eine lebendige Innenstadt auch in der Zeit danach noch erhalten bleibt." Ebert ist davon überzeugt und glaubt, "dass die jetzige Zusammenarbeit einmal mehr nachwirken wird, und wir als Gießener - egal aus welcher Institution - sogar gestärkt daraus hervorgehen werden. Wir erarbeiten neue Wege des Miteinanders, an die wir vorher vielleicht gar nicht gedacht haben".

Neu sei der Zusammenhalt in Gießen aber bekanntermaßen nicht, unterstreicht der Vorsitzende des BID Seltersweg. Schon 2006 hätten sich die vier Gießener BIDs gegründet, um eben im Schulterschluss mit der Politik und vielen anderen Institutionen als damals erste Kooperative dieser Art in allen Flächenländern Deutschlands ein Miteinander zu starten, das bis heute bundesweit aufmerksam registriert werde. "Dieses Gemeinschaftskonstrukt hat in Gießen den - in vielen deutschen Innenstädten zu beobachtenden - Niedergang in Grenzen halten können und Strukturen geschaffen, die sich nicht erst jetzt in der Corona-Krise als wirksam erweisen", erinnert der BID-Vorsitzende.