Handscanner von Einkaufswagen gestohlen

Ein dummer Jungenstreich? Ein Unbekannter stahl zwei Handscanner und fuhr mit 15 Einkaufswagen spazieren. Foto: Peter Endig/dpa

GIESSEN - Noch rätselt die Polizei, ob der Diebstahl in irgendeiner Art nützlich war oder doch eher ein "dummer Jungenstreich": Ein Unbekannter stahl nämlich am Freitag gegen halb zwei in der Nacht zwei Handscanner von den Einkaufswagen eines Lebensmittelgeschäftes in der Marburger Straße. Anschließend schob er offenbar 15 Einkaufswagen die Einfahrt der Dürerstraße hinunter. Dabei touchierte er einen geparkten grauen Toyota.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem 20 bis 30-jährigen Mann: Er soll zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß sein, kurze Haare haben und einen grauen Pullover sowie schwarze Jogginghose getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation in Gießen-Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.