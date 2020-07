Hans-Jochen Vogel verbrachte Schulzeit in Gießen und blieb dem LLG verbunden

Hans-Jochen Vogel. Archivfoto: Möller

GiessenBei ihren Besuchen in Gießen haben die Brüder gerne mit den hervorragenden schulischen Leistungen des Älteren kokettiert. Hans-Jochen Vogel galt nämlich nicht nur als Muster-Politiker und Perfektionist, sondern war auch - anders als der jüngere Bernhard - in seiner Zeit am Landgraf-Ludwigs-Gymnasium (LLG) ein Einserkandidat, wie sie im Oktober 2005 beim Festakt zum 400. Geburtstag der traditionsreichen Gießener Institution erzählten. "Wir sind vermutlich die Schule, die der SPD die meisten Führungskräfte geliefert hat", sagte später der Lehrer und Archivar Jürgen Dauernheim. Auf der Ehemaligenliste stehen zum Beispiel Wilhelm Liebknecht oder Thorsten Schäfer-Gümbel. Der nun im Alter von 94 Jahren verstorbene Hans-Jochen Vogel gehörte ebenfalls dazu. Dem LLG, das sich um ihn "verdient gemacht" habe und an dem er 1943 sein Abitur ablegte, fühlte er sich stets verbunden.

Geboren 1926 in Göttingen, siedelte die Familie Mitte der 30er Jahre nach Gießen über. Dort wurde sein Vater Hermann im Wintersemester 1934/35 Ordinarius für Tierzucht und Milchwirtschaft an der Universität. Folglich wechselte auch der Sohn vom Max-Planck-Gymnasium in der niedersächsischen Stadt an das humanistische Gymnasium, das sich damals noch an der Südanlage befand. Als sehr wichtig für sein weiteres Leben bewertete Hans-Jochen Vogel das Lernen der alten Sprachen Latein und Griechisch, die noch vor Englisch gepaukt werden mussten. Obendrein räumte er im April 2008, als er wegen seines Eisernen Abijubiläums mit Ehefrau Lieselotte und Bruder Bernhard erneut in Gießen weilte, mit einem Missverständnis auf: Da er einst seine Klasse eingesperrt hatte, musste er sehr wohl eine Strafe absitzen, Karzer habe es jedoch nicht gegeben. "Am Ärgerlichsten war aber, dass ich danach eine 3 in Betragen bekam", erinnerte sich der Jurist, der als Oberbürgermeister von München, Regierender Bürgermeister von Berlin, zweimaliger Bundesminister in den Kabinetten Brandt und Schmidt sowie Vorsitzender der Sozialdemokraten zahlreiche öffentliche Ämter ausübte und zudem 1983 für seine Partei Kanzler werden wollte respektive sollte.

Lediglich mit "befriedigend" beurteilt zu werden, scheint jedenfalls bei jemandem, der dafür bekannt war, seine Unterlagen penibel in Klarsichthüllen aufzubewahren, und aufgrund seines Pflichtbewusstseins und seiner Korrektheit mitunter als "Oberlehrer" bezeichnet wurde, bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Bernhard Vogel, immerhin promovierter Politik- und Geschichtswissenschaftler sowie Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz und Thüringen, gestand wiederum, früher "erheblich darunter gelitten zu haben, dass mein Bruder ein so guter Schüler war".

Zu Besuch in Gießen: Im Juni 2007 stellten die Brüder Hans-Jochen und Bernhard Vogel in der voll besetzten Uni-Aula ihr Buch "Deutschland aus der Vogelperspektive" vor.

Dass er, von der Mutter verordnet, dann für den sechs Jahre Jüngeren ob dessen "sauschlechter Orthographie" zur Nachhilfe auserkoren wurde, dürfte somit nicht die beste Idee gewesen sein. Zumindest habe sich die Maßnahme als "pädagogisches Mittel nicht bewährt". Seinen Widerwillen habe "Bernd" der Mutter sogar in einem Protestbrief kundgetan. "Aber auch der war orthographisch nicht unbedenklich", schilderte Hans-Jochen Vogel im Juni 2007, als das Duo in der voll besetzten Aula der Justus-Liebig-Universität gemeinsam das gerade erst veröffentlichte Buch "Deutschland aus der Vogelperspektive: Eine kleine Geschichte der Bundesrepublik" vorstellte. In den ersten Kapiteln spielt dabei freilich Gießen als Ort der Kindheit eine große Rolle.

Ein Teil davon ist aber auch, dass Hans-Jochen Vogel während der nationalsozialistischen Diktatur 1936 auf Aufforderung von Direktor Dr. Paul Wolkewitz dem "Jungvolk" beitrat, weil er ihm als Einziger in der Klasse noch nicht angehörte, schon bald darauf zum "Geldverwalter des Fähnleins" - einer Einheit mit rund hundert Pimpfen - ernannt wurde und schließlich ab 1942 die Leitung der Kulturstelle der örtlichen Hitlerjugend (HJ) übernahm, "zuletzt im Rang eines Scharführers". Im "Jungvolk" habe er sich schnell an "Appelle, Schulungsstunden, an Geländespiele, an Fahrten und das gemeinsame Marschieren und Singen" gewöhnt. Als Kulturbeauftragter bestanden seine Aufgaben "im Wesentlichen aus der Betreuung kultureller Aktivitäten unterschiedlicher Art, so etwa von Fanfarenzügen und [...] Laienspielscharen".

"Eigentümlicher Zwiespalt"

Außerdem hatte er sich um einen Theaterring zu kümmern, "der Mitgliedern der HJ und des Bundes Deutscher Mädel den Besuch geschlossener Aufführungen in einem städtischen Theater ermöglichte", so der SPD-Politiker in einem Aufsatz unter dem Titel "Von Irrtümern, Ahnungen und Gewissheiten", der in dem 2007 von Verleger Alfred Neven DuMont herausgegebenen Buch "Jahrgang 1926/27. Erinnerungen an die Jahre unter dem Hakenkreuz" erschienen ist. Darin schildert er zugleich, dass er sich in einem "eigentümlichen Zwiespalt" gewähnt habe. Denn als Schüler hätten ihn einerseits "die Fortschritte, die das Regime auf nicht wenigen Feldern erzielt hatte", durchaus beeindruckt. "Nach Kriegsbeginn erlag ich bald der Vorstellung, unser Volk stehe in einem Existenzkampf und müsse sich deshalb um den 'Führer' scharen." Andererseits beunruhigte ihn "der Umgang der Partei mit meiner Kirche". Geprägt hat ihn ferner die zunehmend kritische Haltung seines Vaters gegenüber dem Nationalsozialismus, "der schneller als andere seinen Irrtum" entdeckt habe und schon 1936 wieder aus der SS ausgetreten sei. Die Verhältnisse an seiner Schule hätten ihr Übriges gegen eine Fanatisierung getan. Dem LLG bescheinigte Hans-Jochen Vogel im September 2005 im Interview mit dem Anzeiger, eine Bildung vermittelt zu haben, "die von der NS-Ideologie wenig beeinflusst wurde".

Sehr konkret erinnerte sich Vogel an die Pogromnacht vom November 1938 und die brennende Synagoge an der Südanlage: "Als wir während einer Pause auf dem Schulhof den Rauch und Flammen bemerkten, eilten wir dorthin und sahen, wie Feuerwehrleute und Polizeibeamte nicht etwa löschten, sondern halfen, die Flammen richtig zum Lodern zu bringen." Die "Ungeheuerlichkeit dieses Vorgangs" nicht genügend begriffen und sich mit den "seinerzeitigen Erklärungen zufriedengegeben" zu haben, bedrückte ihn sehr.

Im Juli 1943, vier Monate nach dem Abitur, wurde Hans-Jochen Vogel zur Wehrmacht eingezogen. Nach Verwundungen geriet er im April 1945 in Italien in amerikanische Gefangenschaft. Rückblickend hielt er es für entscheidend, "welche Folgerungen der Einzelne aus jenem Abschnitt seines Lebens zieht" - ob er sich nur dem eigenen Wohlergehen widmete oder sich im Sinne des "Nicht noch einmal! Nie wieder" engagierte. Nicht nur seine Zuhörer in Gießen haben ihn gewiss als allseits respektierten Verfechter einer demokratischen und politischen Streitkultur mit unerschütterlichen moralischen Grundsätzen kennengelernt.