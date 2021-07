Hans-Jürgen Volk feiert seinen 80. Geburtstag

Hans-Jürgen Volk

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN-KLEINLINDEN - (kg). Die Feier zum 80. Geburtstag von Hans-Jürgen Volk fiel Corona-bedingt bescheidener aus als ursprünglich gewünscht. Der Neuachtziger kam in Kleinlinden zur Welt und besuchte die Volksschule. Nach einer Maurerlehre und dem Bauingenieurstudium arbeitete er in einem Ingenieurbüro und bei einer Fertighausfirma. Die Firma geriet in Zahlungsschwierigkeiten und er musste sich einen neuen Arbeitgeber suchen. Während eines Maschinistenlehrgangs kam der Altersjubilar mit einem „Spritzenprüfer“ der Brandversicherungskammer Darmstadt ins Gespräch. Die Brandversicherungsinspektion Oberhessen suchte einen Bauingenieur als Schadensschätzer. Am 1. Dezember 1965 begann Volk dort seinen Dienst in Gießen. Seine Aufgabe – zuletzt als Inspektionsvorstand – bestand darin, kleinere und größere Brandschäden zu begutachten und zu regulieren, Wasser- und Sturmschäden kamen später hinzu.

Im Juli 2006 begann der Ruhestand des Kleinlindeners, der aber nur für den beruflichen Bereich galt. Zur Freiwilligen Feuerwehr Kleinlinden kam er 1959 durch einen Nachbarn, der ihn mit zur Übung nahm. Volk gefiel es bei den Blauröcken sehr gut und er wurde Feuerwehrmann. 1965 wählten ihn die Einsatzkräfte zum Ortsbrandmeister sowie ersten Vorsitzenden. Zum Einsatzdienst zählte er bis zu seinem 60. Geburtstag, wie es damals Vorschrift war. Als Kreisausbilder gab er sein Wissen an die jungen Feuerwehrmitglieder weiter und zählte zum Vorstand vom Kreisfeuerwehrverband Gießen. Zahlreiche Auszeichnungen würdigten sein großes Engagement.

Nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Feuerwehrdienst gründete er die Arbeitsgruppe Orts- und Vereinsarchiv Kleinlinden mit. Er ist zweiter Vorsitzender und kümmert sich überwiegend um die umfangreiche Bilder- und Dokumentensammlung. Ehefrau Christel, mit der er seit 1970 verheiratet ist, wurde selbst aktive Feuerwehrfrau, war viele Jahre im Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes Gießen. Besonders wichtig war ihr die Brandschutzerziehung mit Kindern in Kindergärten. Zum Ehrentag gratulierten auch Sohn und Tochter. Foto: Jung