Hans-Uwe Simon möchte Präsident der JLU in Gießen werden

GIESSEN - Das Los schickt den Herausforderer Prof. Hans-Uwe Simon als Ersten ans Mikrophon in der Aula. Dort dürfen die beiden Kandidaten in einem 15-minütigen Statement der Wahlversammlung ihre Ideen und Visionen für die Justus-Liebig-Universität (JLU) präsentieren. Anschließend können die Mitglieder des Erweiterten Senats Fragen stellen, Konkretisierungen einfordern, kritische Anmerkungen formulieren. Bevor überhaupt etwas passiert, verblüfft die Tatsache, dass von 34 Stimmberechtigten offenbar nur 29 Interesse an der Anhörung haben, die sich rund viereinhalb Stunden hinzieht - für das Kreuzchen bei der Wahl am 9. Dezember also nicht ganz unwichtig scheint.

Der Mediziner aus Bern begrüßt und dankt recht ausführlich angesichts des begrenzten Zeitkorridors, bevor er die Querschnittsthemen benennt, die seiner Ansicht nach "in allen Fachbereichen von großer Bedeutung sind". Und das sind für den 62-Jährigen etwa Nachwuchsförderung, Gleichstellung, Qualität, Internationalisierung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung.

Lediglich dem ersten und letzten Punkt widmet er sich intensiver. "Bezüglich Infrastruktur braucht die Universität einen Informatikdienst, der mit ausreichend finanziellen Mitteln versorgt ist und zuverlässig arbeitet", sagt Simon. Und fügt hinzu: "Die Administration muss vollständig elektronisch funktionieren." Als Präsident möchte er die Studiengänge inhaltlich reformieren, sodass die Studierenden Grundlagen der Informatik für ihr Fachgebiet vermittelt bekommen. Mit den einzelnen Fachbereichen würde er überdies gern die "Idee eines Universitären Zentrums für Künstliche Intelligenz diskutieren". Das bringt ihm später den unmissverständlichen Hinweis ein, dass in Hessen doch kürzlich erst ein entsprechendes Zentrum gegründet wurde - unter Beteiligung der JLU.

"Nachwuchsförderung betrifft die Ausbildung unserer Studierenden und ihre frühzeitige Einbindung in die Forschung", äußert sich der Kandidat aus der Schweiz weiterhin denkbar unkonkret. "Damit in der Forschung aus einer Idee ein zündendes Projekt wird, braucht es häufig die Vernetzung von Forschungsgruppen aus unterschiedlichen Fachbereichen." Diese sollten virtuelle Zentren bilden, die sich zunächst um universitäre Mittel bewerben können, und aus denen sich Sonderforschungsbereiche, EU-Netzwerke und Exzellenz-Cluster entwickeln könnten. Diese Ausführungen verharren ebenfalls schemenhaft und veranlassen ein Mitglied des Wahlgremiums zu der Feststellung, "dass das Statement auf jede andere Universität auch gepasst hätte". Dem Wunsch nach greifbareren Vorstellungen für die JLU entspricht der Pharmakologe indes nicht.

Gleiches gilt für seinen Vorschlag, Studierende in kleinen Gruppen zu betreuen. "Kleingruppen sind toll, aber dafür benötigt man zusätzliches Personal", entgegnet eine Senatorin. "Wo kommt das Geld her?", hakt die Wissenschaftlerin nach. "Das ist eine schwierige Frage, und ich werde sie nicht überzeugend beantworten können", so der jahrelange Dekan der Berner Medizinischen Fakultät. "Ich habe gesagt, was man machen sollte und dann müssen wir sehen, was man machen kann."

Mehrfach ist unverkennbar, dass Hans-Uwe Simon die Gießener Verhältnisse nur unzureichend bekannt sind. Etwa, wenn er anprangert, dass die JLU keine Kooperationen mit Hochschulen in Mitteleuropa unterhält. Immerhin besteht seit 1978 eine Partnerschaft mit der polnischen Universität Lodz, ferner etliche enge Verbindungen zu anderen Ländern über das Gießener Zentrum Östliches Europa, wird er belehrt. Auch wenn er von 25 000 Studierenden spricht - die JLU hat rund 28 300 Immatrikulierte. Oder wenn er anregt, dass die Universität "den Dialog mit der Öffentlichkeit suchen" und "Berater für die Gesellschaft zur Verfügung stellen muss" - das geschieht in Gießen längst.

Wiederholt betont er indes, dass er einen "partizipativen Führungsstil" pflegt und transparente Abläufe favorisiert. Mehr noch: "Der Präsident entscheidet nie allein." Und: "Mir ist wichtig, dass ich meine Wertschätzung nach erbrachter Leistung zum Ausdruck bringe." Damit fasst der gebürtige Eisenacher genau die Kritik zusammen, die am Führungsstil von JLU-Präsident Joybrato Mukherjee später formuliert wird. Ohne Zweifel wurde das schon in den Gesprächen mit den einzelnen Listen thematisiert. Seine Formulierungen - "Eine Präsidentin, ein Präsident muss sowohl Freiräume geben als auch Kritik zulassen. In einer Universität sind vertikale Hierarchien so klein wie möglich zu halten" - bleiben dennoch ohne Überzeugungskraft, und selbst auf Nachfrage aus dem Plenum ist von Aufbruchstimmung nichts zu spüren. Stattdessen tippen einige Wahlberechtigte schon seit geraumer Zeit in ihr Handy oder lesen hinter aufgeklapptem Bildschirm ihrer Laptops.