Hass aus philosophischer Perspektive

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Hass bestimmt zunehmend das Klima in unserer Gesellschaft: Die extreme Emotion findet sich in der politischen Auseinandersetzung, in den sozialen Medien, aber auch im alltäglichen Umgang. Hass kennzeichnet das Verhältnis zahlreicher Menschen zu Angehörigen anderer Ethnien, Kulturen oder Religionen, aber auch zu Repräsentanten der rechtsstaatlichen Ordnung und demokratischen Institutionen. Das Institut für Philosophie der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) hat das zum Anlass genommen, das Thema „Hass“ in den Mittelpunkt der Vortragsreihe „Collegium Gissenum“ zu stellen.

Drei Wissenschaftler aus Philosophie, Politologie und Sozialpsychologie werden sich dem Thema aus unterschiedlichen Perspektiven nähern. Die Vortragsreihe wird unter anderem darauf eingehen, worauf Hass zielt, worin er wurzelt, was genau ihn auszeichnet und was ihn etwa von Ärger, Wut oder Zorn unterscheidet. Dabei sollen die durch Hass motivierte Form der Kriminalität und ihre Folgen für die demokratische Gesellschaft ebenso thematisiert werden wie das Verhältnis zwischen Hassrede und Meinungsfreiheit. Die Webex-Vorträge beginnen jeweils um 18.15 Uhr (anmelden unter www.uni-giessen.de/fbz/fb04/institute/philosphie/veranstaltungen/CG/CG2021).

Das Programm: 23. Juni „Hasskriminalität und ihre Auswirkungen auf Betroffene und die demokratische Gesellschaft“, Dr. Daniel Geschke (Jena); 30. Juni „Hass ‚bringt es zu Ende‘ – sozialpsychologische Perspektiven auf eine sehr zerstörerische Emotion“, Prof. Ulrich Wagner (Marburg); 7. Juli „Hass, oder der Kampf um das Schicksal der Welt – eine emotionsphänomenologische Analyse“, Dr. Katharina Ernst-Wilken (Berlin).