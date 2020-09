Hassia Gießen kann mit neuem Boot Training ausbauen

Dietlind Grabe-Bolz, Peter Wolf, Ilona Roth und Kai Frenzel sehen sich das neue Schmuckstück genau an. Foto: Jung

GIESSEN (kg). Bei schönstem Spätsommerwetter mitten im Grünen gab es beim Ruderclub Hassia Gießen 1906 e.V. etwas zu feiern. Der Verein freut sich über einen neuen Gigvierer. Die Anschaffung im stolzen Wert von 15 600 Euro wurde auch durch eine Spende der gemeinnützigen Stiftung der Sparkasse Gießen von 4000 Euro finanziert. "Der Gigvierer ermöglicht Ruderern einen guten Einstieg in diesen Sport. Wir sind froh, dass wir mit diesem Boot das Training ausbauen und wieder über den Einer hinaus trainieren können", erklärte Vorsitzender Kai Frenzel bei der Übergabe des symbolischen Schecks am Boot und sagte Dank für die großzügige Unterstützung.

Den neuen Gigvierer bestaunte auch Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz als Stiftungsratsvorsitzende. "Gießen ist überregional bekannt für erfolgreichen Rudersport", freute sich die OB. "Ich wünsche dem Verein alles Gute für die Zukunft und dem Boot viele erfolgreiche Kilometer auf der Lahn."

Wie Vorstandsvorsitzender Peter Wolf als Geschäftsführer der Stiftung hervorhob, "blickt der Rudersport hier in Gießen auf eine lange Tradition zurück. Diese fortzuführen und das Rudern für viele junge Menschen noch attraktiver zu gestalten, unterstützen wir gerne". Ilona Roth, Vorstandsmitglied der Sparkasse, sah sich das schmucke Boot, das glänzend in der Sonne aufgebaut war, ebenfalls genau an. Die Sparkasse Gießen fühle sich seit vielen Jahren dem Ruderclub Hassia Gießen 1906 e.V. verbunden, sagte Roth. Dabei gehe das Engagement weit über die Pfingstregatta und den Drachenbootcup der Sparkasse hinaus.