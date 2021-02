Hat mein Kind gekifft?

Jetzt teilen:

GIESSEN - Wie wirkt eigentlich Cannabis? Kann ich erkennen, ob mein Kind gekifft hat? Ist Alkohol in Maßen vielleicht gesund? Wie entsteht eine Abhängigkeit und wie kann ich mein Kind am besten unterstützen? Antworten auf all diese Fragen will die neue Elternbroschüre der Stadt geben.

Jugendliche sind auf der Suche nach sich selbst. Dafür testen sie ihre körperlichen und psychischen Grenzen aus - auch mit Alkohol und anderen Drogen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Die Flasche Bier oder der geteilte Joint können zudem die Anerkennung in der Gruppe Gleichaltriger steigern. Jugendliche probieren aus, testen und überschreiten manchmal dabei auch Grenzen. Dabei wenden sie sich von Erwachsenen ab und versuchen, ihre eigenen Spielräume und Standpunkte zu finden. In dieser Lebensphase sind und bleiben Eltern wichtige Ansprechpartner für ihre Kinder. Diese Zeit kann auch eine große Chance für beide Seiten sein, wird in dem Schreiben betont. Die Elternbroschüre "High oder frei? Fragen und Antworten rund um Alkohol und andere Drogen" wurde in Kooperation vom Suchthilfezentrum Gießen und dem "Präventiven Jugendschutz" der Universitätsstadt Gießen geschrieben, um allen Eltern und Alleinerziehenden Mut zu machen, diese Zeit der Veränderungen auch als eine positive Zeit der Herausforderung sehen zu können.

In den letzten Jahren erschienen bereits die Elternbroschüren ? "Pubertät - alles im grünen Bereich", ?"Fragen stellen, Antworten erhalten - Tipps und Informationen rund um das Jugendschutzgesetz" und "Mein Kind - (K)ein Nazi!? - Tipps für mehr Mut, Verständnis und Vertrauen". Nun haben sich die Herausgeber zum Ziel gesetzt, wichtige Informationen zum Thema Alkohol und andere Drogen zu sammeln und auf eine übersichtliche Art und Weise verständlich zu machen.

Dabei sind langjährige Erfahrungen, Kontakte und Angebote für Kinder, Jugendliche und Eltern von zentraler Bedeutung gewesen. In quadratischer Form liefert die Elternbroschüre auf 36 Seiten und in fünf Kapiteln vielfache Informationen, gibt konkrete Tipps und weist zudem auf Adressen für Unterstützungsangebote in Gießen und auf überregionale Ansprechpartner*innen hin. Durch QR-Codes neben den Artikeln ist es möglich, schnell und einfach ins Internet zu kommen, um dort auf Wunsch vertiefend weiterlesen zu können. Die Broschüre ist allerdings nur ein Baustein der sozialen Angebote der beiden Einrichtungen im Rahmen der Drogenprävention. Mit Beratungs-, Seminar- und Fortbildungsangeboten sind das Suchthilfezentrum und der Jugendschutz für Eltern, Kinder, Jugendliche sowie Pädagogen seit vielen Jahren unterstützend und präventiv tätig. Mit einer Auflage von 5000 Stück ist die Broschüre ab sofort in Beratungsstellen, öffentlichen Einrichtungen und im Einzelhandel kostenlos erhältlich. Außerdem ist sie unter www.jugendschutz-giessen.de zum Herunterladen verfügbar sowie auf der gleichen Webseite ab sofort online bestellbar.

Weitere Fragen können an den Präventiven Jugendschutz der Universitätsstadt Gießen, Ostanlage 25a, 35390/ Gießen, Telefon 0641/306-2493 oder per E-Mail: jugendschutz@giessen.de gerichtet werden.