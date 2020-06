Haupt- und Personalamt unter neuer Leitung

Pfeifer-Wieczorek

GIESSEN (fod). Eines der wichtigsten Ämter im Gießener Rathaus, das Haupt- und Personalamt, steht unter neuer Leitung. Sabrina Pfeifer-Wieczorek hat diese Aufgabe von Regina Gerlach übernommen. Die 35-jährige gebürtige Wetzlarerin ist studierte Juristin, mit Abschluss an der Justus-Liebig-Universität, und hatte zuvor beim Statistischen Bundesamt in Wiesbaden die Personalberatung geleitet. Dabei sammelte sie auch viele Erfahrungen rund um das Thema Datenschutz, die ihr im Rathaus ebenfalls zugutekommen. Aus familiären Gründen hat es die Mutter eines Sohnes nun wieder nach Gießen zurück gezogen. Vorgängerin Regina Gerlach ist Ende Mai in den beruflichen Ruhestand gewechselt. Knapp 40 Jahre lang war sie für die Stadt Gießen tätig, davon 19 Jahre beim Haupt- und Personalamt. Eine offizielle Verabschiedung wurde ihr Corona-bedingt zwar nicht zuteil. Doch zeigten die netten Worte der Magistratsmitglieder bei der Bekanntgabe des Leitungswechsels, dass Gerlach hohe Wertschätzung in der Gießener Verwaltung und darüber hinaus genießt. Foto: Docter