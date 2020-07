Hauptschulabschluss in Jugendwerkstatt Gießen geschafft

Qualifikations- und Erfahrungsspeicher gefüllt: die acht Absolventen der Jugendwerkstatt gGmbH. Foto: Helmsen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (red). Acht junge Menschen haben im Rahmen der Maßnahme "Qualifizierung und Beschäftigung" (Q&B) ihren Hauptschulabschluss in der Jugendwerkstatt gGmbH geschafft, drei davon sogar den qualifizierten. Die Zeugnisse wurden direkt in einer Bewerbungsmappe überreicht, zudem gab es noch einen Stick für die ersten Bewerbungen. Auch wenn dieser noch leer sei, so hätten die Jugendlichen doch ihren Qualifikations- und Erfahrungsspeicher aufgefüllt, betonte Geschäftsführerin Mirjam Aasman bei einer kleinen Feier mit Gästen und Lehrkräften auf dem Hof der Jugendwerkstatt. Den Absolventen gratulierte sie, ihr Ziel erreicht und ein gutes Fundament für den nächsten Lebensabschnitt, den Start ins Berufsleben, gelegt zu haben, heißt es in einer Pressemitteilung. Jugendliche, die die Schule ohne Abschluss verlassen haben, können diesen in der Jugendwerkstatt mithilfe des "Q&B"-Programms nachholen. Es wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Hessen. Der Unterricht in Kleingruppen erfolgt parallel zur Berufsvorbereitung/-orientierung.

Prüfungen erschwert

Der Abschluss fand in diesem Jahr - wie überall - unter erschwerten Bedingungen statt. Denn Covid-19 beeinflusste natürlich auch hier die Abläufe. Kurz vor den Projektprüfungen gab es den Lockdown, verbunden mit der Unsicherheit darüber, wie es weitergeht. Mit umso mehr Stolz können die acht Absolventen nun ihre neue Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Darauf steht "Class of 2020".