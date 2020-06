Hauptzollamt zieht in Teilen um

Jetzt teilen:

Giessen (red). Einige Arbeitsbereiche des Hauptzollamtes ziehen bis Freitag, 5.Juni, in eine andere Liegenschaft um. Betroffen sind hauptsächlich die Arbeitsbereiche für die Erhebung von Steuern und Zöllen sowie der Prüfungs- und Steueraufsichtsdienst. Das neue Domizil befindet sich im Erdkauter Weg 50-52 in Gießen. Es kann in diesem Zeitraum zu Einschränkungen der Erreichbarkeit kommen. Durch Personalzuwachs sind die Gebäude in der Grünberger Straße und in der Bahnhofstraße zu klein geworden. Zudem ist das Gebäude in der Bahnhofstraße seit Längerem stark renovierungsbedürftig und wird ganz aufgegeben. Am Hauptsitz in der Grünberger Straße verbleiben die Leitung und die Personalabteilung sowie die Bereiche Organisation und Haushalt mit der Zahlstelle. Die neue Dienststelle soll ab 5. Juni unter der zentralen Rufnummer 0641/96995-000 telefonisch erreichbar sein.

Grundsätzlich ist das Hauptzollamt über die Telefonzentrale unter 0641/9484-0 erreichbar.