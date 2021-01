Haus & Grund Gießen reagiert auf Kritik des Mietervereins

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Der Verein Haus & Grund Gießen reagiert auf die öffentlich gemachte Einschätzung des Mietervereins Gießen, dass 90 Prozent aller in Deutschland abgeschlossenen Mietverträge unwirksame und die Mieter benachteiligende Vereinbarungen enthalten. Es sei zwar zutreffend, dass in manchem Mietvertrag Regelungen zu finden seien, die einer rechtlichen Nachprüfung nicht Stand hielten. Und es sei dem Mieterverein auch zuzustimmen, dass unwirksame Regelungen insbesondere in "selbst gestrickten Verträgen" zu finden seien, heißt es in einer Pressemitteilung.

In den meisten Fällen würden diese Vereinbarungen aber aus Unwissenheit und oft gerade im ausdrücklichen Einvernehmen mit der Mietpartei getroffen. "Können Sie es einem Vermieter etwa verübeln, wenn er als passionierter Nichtraucher in den Mietvertrag die Vereinbarung "Rauchen in der Mietwohnung ist nicht gestattet" aufgenommen haben möchte?", umschreibt Andrea-Barbara Walker, Geschäftsführerin des Vereins Haus & Grund Gießen, die Problematik. Eine solche strikte Vereinbarung sei unwirksam, und obwohl der Mieter wisse, worauf er sich einlasse, könne er sich im Nachhinein auf diese Unwirksamkeit berufen - und rauchen. Unter der Vielzahl von Formularmietverträgen befindet sich auch das vom Deutschen Mieterbund empfohlene Muster. Dies sei zur Verwendung auf keinen Fall zu empfehlen, ganz besonders nicht das beim Mieterverein Gießen digital abrufbare. Dies sei veraltet aus dem Jahr 2011. Die Formulare seien an vielen Stellen auf Intransparenz angelegt und stünden damit langfristig einem guten Klima des Mietverhältnisses im Wege. Dazu zähle z.B. die Formulierung, dass "zusätzlich zur Miete der Mieter ... für Wasserversorgung, Entwässerung, Müllabfuhr (weitere Betriebskosten hier eintragen) ..." die Kosten zu tragen habe. Diese Formulierung sei nicht unwirksam, aber wenig hilfreich, Vertrauen zwischen den Mietparteien zu schaffen. Denn das Risiko, dass nicht alle Betriebskosten vollständig aufgelistet würden und die nicht aufgelisteten damit nicht umlegbar seien, sei groß.

"Wir können nur für uns sprechen, aber die Vertragsformulare vom Landesverband Haus & Grund Hessen sind allgemein anerkannt", so Vereinsvorsitzende Christine G. Wagener. Die Formulare würden regelmäßig in einem Fachausschuss unter Berücksichtigung zwischenzeitlich in Kraft getretener gesetzlicher Neuregelungen, der aktuellen Rechtsprechung und der Erfahrungen in der Praxis überarbeitet. Die aktuellen HuG-Mietvertragsformulare stammen aus 2020. "Auch Anwälte und Richter greifen gerne auf diese Vordrucke zurück", so Wagener.