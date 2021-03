Haushalt der Stadt Gießen für 2021 genehmigt

Jetzt teilen:

GIESSEN - Das Regierungspräsidium Gießen hat die Haushaltsgenehmigung für den Haushalt 2021 der Stadt Gießen erteilt. "Die Genehmigung entspricht dem beantragten Umfang, wurde allerdings mit Nebenbestimmungen verbunden. Insbesondere wird dabei die Stadt dazu angehalten, im Haushaltsvollzug eine Nettoneuverschuldung zu vermeiden", heißt es in einer Pressemitteilung. Der Stadt Gießen würden Berichtspflichten auferlegt und die sogenannten freiwilligen Leistungen auf 3,5 Millionen Euro begrenzt. Diese Begrenzung solle auch gelten, wenn im Rahmen der Corona-Pandemie eventuell notwendige zusätzliche freiwillige Leistungen beschlossen werden sollten. "Verbunden wurde die Genehmigung mit der Erwartung der Aufsichtsbehörde, über diese Nebenbestimmungen hinaus sparsam zu wirtschaften."

Trotz dieses Hinweises sei mit der Genehmigung auch die Hoffnung geäußert worden, die notwendige Flexibilität in der Haushaltsführung zu schaffen, die in der derzeit schwierigen finanzwirtschaftlichen Situation aufgrund der Corona-Pandemie erforderlich sei. Ferner habe die Aufsichtsbehörde eingeräumt, dass die Pandemie die Prognosen bezüglich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklungen "deutlich erschwert".

In der Verfügung werde zudem ein Blick auf den Haushalt 2022 geworfen. Für die Planung des kommenden Haushaltsjahres werde die Stadt dazu angehalten, "möglichst auf einen Haushaltsausgleich hinzuwirken". Bei der Genehmigung künftiger Kreditaufnahmen werde berücksichtigt, wie sich die Stadt Gießen an die Vorgaben aus der Verfügung für 2021 gehalten hat. "Sollte ein Haushaltssicherungskonzept in den Folgejahren erforderlich werden, ist die Stadt angehalten, dabei konkrete Konsolidierungsmaßnahmen zu benennen", heißt es weiter. Damit habe die Stadt erneut frühzeitig Sicherheit für die notwendigen Ausgaben und Planungen für das laufende Jahr, erklärte Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz.