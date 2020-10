Haushalt der Stadt Gießen nicht mehr ausgeglichen

Die Corona-Krise verändert den Haushalt der Stadt. Archivfoto: Friese

GIESSEN - Ende September bringt Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz den städtischen Haushalt ein. Klar ist: Wegen der Corona-Krise steht das Zahlenwerk unter Vorbehalt. Einen guten Monat später bestätigen sich die Warnungen der Kämmerin. Denn der Ergebnishaushalt, bislang mit einem Überschuss von rund 6,5 Millionen Euro geplant, verzeichnet jetzt ein Defizit von etwa 2,5 Millionen Euro. Das hat vor allem mit weniger Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich zu tun, hat Kämmereileiter Dr. Dirk During am Montag im Haupt- und Finanzausschuss verdeutlicht.

Um rund neun Millionen Euro verschlechtert sich damit - Stand jetzt - das Ergebnis des Ergebnishaushalts. Auswirkungen gibt es ebenfalls auf den Finanzhaushalt. Denn wegen der Liquiditätsminderung von neun Millionen Euro, kann die Stadt Vorgaben zum sogenannten Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von gut 15 Millionen Euro nun nicht mehr erfüllen. "Deshalb gilt der Haushalt insgesamt als nicht ausgeglichen", erläuterte During. Er sprach von einer negativen finanziellen Entwicklung und Trendumkehr, wobei ein Ausgleich durch Rücklagen möglich sei. Allerdings verringerten sich durch die Entwicklung die Spielräume im Rahmen der Magistratsänderungsliste und für Überplanmäßige Ausgaben.

Die Verschlechterung beim Ergebnishaushalt brachte der Fachmann vorwiegend mit geringeren Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich in Verbindung. Insgesamt erhält die Stadt 8,75 Millionen Euro weniger, was allerdings ebenfalls noch unter Vorbehalt stehe. Die Mindereinnahmen resultierten vor allem aus Kompensationszahlungen für Gewerbesteuerausfälle. In der Corona-Krise haben "wir uns gefreut, dass wir 15 Millionen Euro Kompensation für diese Ausfälle von Bund und Land erhalten haben", sagte During. Das Land habe jedoch festgelegt, dass die Kompensationen als Gewerbesteuererträge angerechnet werden. "Und wenn die Steuerkraft steigt, sinkt die Schlüsselzuweisung aus dem Finanzausgleich", so der Kämmereileiter. Der Verlust an Zuweisungen liegt hier bei fünf Millionen Euro. Weitere vier Millionen Euro weniger resultieren daraus, dass die Gesamtmasse des Kommunalen Finanzausgleichs kleiner werde.

Grundsätzlich sei es normal, dass es in der zeitlichen Spanne zwischen der Erarbeitung des Haushalts im Frühjahr bis zum Herbst/Winter noch zu Veränderungen kommt, erinnerte During. Durch die finanziellen Auswirkungen der Corona-Einschränkungen gebe es in diesem Jahr jedoch erheblich mehr Dynamik. "Die Auswirkungen sind hoch und sie sind negativ. Der Haushaltsentwurf wird erheblich erschüttert, und es kann noch Veränderungen geben", betonte der Kämmereileiter. So erwarte man unter anderem die Steuerschätzung erst im November. Rechtliche Veränderungen könnten sich etwa auch auf die Magistratsänderungsliste auswirken und sich dann ebenfalls im Haushalt finden.