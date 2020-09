Haushalt in Gießen "von Unsicherheitsfaktoren geprägt"

Der Haushaltsentwurf für 2021 sieht unter anderem mehr Stellen im Rathaus vor. Archivfoto: Friese

GIESSEN. Wie wird der städtische Haushalt 2021 aussehen? Praktisch mit Beginn der Corona-Krise ist diese Frage immer wieder Gesprächsthema im politischen Gießen. Seit Donnerstagabend gibt es nun ein Stück Gewissheit, wenn auch keine letztgültige Sicherheit. "In diesen Zeiten ist die Prognose, die Grundlage jeder Planung, eben auch der Haushaltsplanung, von vielen Unsicherheitsfaktoren geprägt. Wir haben uns dennoch dafür entschieden, Ihnen einen Entwurf vorzulegen mit der Ankündigung schon heute, dass sich die Zahlen ändern werden", sagte Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz bei der Einbringung des Haushalts für das kommende Jahr in der Stadtverordnetenversammlung. Der Ergebnishaushalt schließe mit einem Überschuss von 6,5 Millionen Euro ab, so die Kämmerin. Da mit diesem Überschuss der Ausgleich des Finanzmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt sichergestellt werden muss, erreiche der Haushaltsentwurf eine Schwarze Null.

Risiko Gewerbesteuer

"Im Bereich des Ergebnishaushalts bestehen Risiken vor allem bezüglich der großen Ertragspositionen, insbesondere bei den Erlösen aus der Gewerbesteuer und bei den Schlüsselzuweisungen des Landes", erklärte die OB. An keiner anderen Stelle zeigten sich die finanziellen Dimensionen der Krise so deutlich wie bei der Gewerbesteuer. "Ende August 2019 war ein Gewerbesteueraufkommen von 53,9 Millionen Euro veranlagt. In diesem Jahr ist der Vergleichswert 34,8 Millionen Euro", verdeutlichte Grabe-Bolz. Für 2021 habe man einen Zufluss von 41,7 Millionen Euro angenommen, wobei nicht prognostiziert werden könne, ob es tatsächlich so kommt. Der Ansatz sei aber durch aktuelle Werte aus der Sondersteuerschätzung des Landes von Mitte September nahezu gedeckt.

Der Ausfall im laufenden Jahr werde durch Kompensationszahlungen von Bund und Land in Höhe von 15,5 Millionen Euro kompensiert. "Unsere Prognose zeigt aber darüber hinaus: Auch in den mindestens kommenden zwei Jahren wird es zu Einbußen kommen. Ohne das nötige Augenmaß zu verlieren und ohne die schwierige Finanzlage des Bundes- und der Länderhaushalte zu verkennen, muss nachdrücklich gesagt werden: Auch zu erwartende Schwankungen im Haushaltsjahr 2021 können die Kommunen nicht alleine schultern. Wir werden unseren Beitrag vor Ort leisten. Jedoch benötigen wir auch im kommenden Jahr die Solidarität von Bund und Land Hessen zur Stabilisierung unserer Finanzen", betonte die Kämmerin. Beim Thema Schlüsselzuweisungen verwies die Sozialdemokratin darauf, dass das Land Hessen die Kompensationszahlungen für die Gewerbesteuerausfälle im laufenden Jahr auf die Steuerkraft im Finanzausgleich anrechnen werde. "Das heißt: Es ist bislang völlig unklar, mit welchen Zahlungen aus dem Finanzausgleich wir rechnen können. Tendenziell wird eine höhere Steuerkraft, also die, die durch die Kompensationen erlangt worden ist, zu einem niedrigeren Finanzbedarf führen und damit zu geringeren Schlüsselzuweisungen. Es ist somit nicht auszuschließen, dass die Erträge aus Schlüsselzuweisungen für 2021 zu hoch veranschlagt worden sind und im Zuge der Magistratsänderungsliste korrigiert werden müssen", erläuterte die Oberbürgermeisterin.

Mit Blick auf den gesamten Ergebnishaushalt erläuterte sie, dass sich die ordentlichen Erträge im Vergleich zum Vorjahr um rund 9,8 Millionen auf 269,34 Millionen Euro erhöhten. Maßgeblich für die Erhöhung seien Erträge aus den Schlüsselzuweisungen, die eben allerdings unsicher seien. Glaube man darüber hinaus den Zahlen aus der Sondersteuerschätzung, werde man am Ende Mindererträge von rund einer Millionen Euro auszugleichen haben. "Das ergibt sich aus geschätzten Rückgängen der Anteile aus der Einkommenssteuer, den erhöhten Gemeindeanteilen aus der Umsatzsteuer, dem verringerten Anteil aus dem Familienlastenausgleich", führte die Oberbürgermeisterin aus. Die Aufwendungen stiegen um rund zehn Millionen Euro auf 262,8 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich beispielsweise Personal- und Versorgungsaufwendungen um etwa fünf Prozent. "Neben Tarifsteigerungen rühren diese Mehraufwendungen auch aus der Schaffung zusätzlicher Stellen im Stellenplan", machte die Oberbürgermeisterin deutlich. Die Gesamtzahl der Vollzeitäquivalente steige um 2,6 Prozent auf 1062 an, wobei man besonders im Ausbildungsbereich um 14 erhöht habe. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stiegen um rund 2,8 Millionen Euro auf 39,6 Millionen Euro, wobei unter anderem die Unterhaltung verkehrstechnischer Anlagen, die Digitalisierung der Verwaltung und Wahlen im nächsten Jahr zu Buche schlagen. Zuweisungen und Zuschüsse steigen ebenfalls um rund sechs Prozent auf 56,1 Millionen Euro. Grund dafür sind unter anderem höhere Zuweisungen und Zuschüsse an freie Träger für die Kinderbetreuung.

Geplante Investitionen

Im Bereich des Finanzhaushalts will die Stadt den Höchstbetrag der Liquiditätskredite von 22,5 Millionen Euro auf 32,5 Millionen Euro anheben. Die Verschuldung aus Investitionskrediten soll auf 8,8 Millionen Euro, die Nettoneuverschuldung gegenüber dem Vorjahr um 2,5 Millionen Euro ansteigen Für Investitionen sind 40, 3 Millionen Euro geplant, wobei die Sanierungen der Gesamtschule Gießen-Ost und der Kongresshalle sowie der Bau des Gefahrenabwehrzentrums die größten Posten ausmachen.