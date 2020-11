Häusliche Gewalt: Opferschutzbeauftragte aus Gießen ruft zu Zivilcourage auf

Für alle die, die im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt nach Hilfe suchen, verweist Opferschutzbeauftragte Ruth Eismann vom Polizeipräsidium Mittelhessen auf zahlreiche Beratungs- und Hilfsangebote. Unter www.polizei-beratung.de seien beispielsweise Opferhinweise zu wichtigen Kriminalitätsphänomenen oder Hinweise zum Ablauf eines Strafverfahrens zu finden. Auf ww.infovictim.de gebe es eine anschauliche Darstellung der Abläufe und Beteiligten im Strafverfahren. Einen bundesweiten Überblick über Hilfseinrichtungen findet man auf ww.odabs.de. Das Hilfetelefon für Fälle von Gewalt gegen Frauen ist ein bundesweites Beratungsangebot für Frauen, die Gewalt erlebt haben oder erleben. Angehörige, Freunde und Fachkräfte können dort ebenfalls Rat suchen. Es ist rund um die Uhr erreichbar entweder unter www.hilfetelefon.de oder der Telefonnummer 08000 116016. In mehreren Sprachen informiert auch www.frauen-gegen-gewalt.de über Hilfsangebote und Beratungsstellen zu jeder Form von Gewalt. Weitere Angebote sind www.staerker-als-gewalt.de und www.frauenhaeuser-hessen.de. Die www.nummergegenkummer.de wendet sich an Kinder und Jugendliche, aber auch an Eltern, die schnell Beratungsangebote suchen. Und auch www.gewalt-ist-nie-okay.de bietet Kindern und Jugendlichen ein umfassendes Informationsangebot zu häuslicher Gewalt. Die Seite wendet sich direkt an Betroffene, aber auch an Kinder und Jugendliche, in deren Freundeskreis Gewalt passiert. Täter verweist Eismann auf die Plattform www.lks-hessen.de, aber auch auf das individuelle Angebot "Partnerschaftlich leben ohne Gewalt" bei pro familia in Gießen. Dabei sollen Täter in einem Trainingsprogramm Kontrolle erlernen, Verantwortung für ihr Verhalten übernehmen und gewaltfreie Konfliktlösungsmöglichkeiten erarbeiten. Teilnehmer müssen mindestens 21 Jahre alt sein und sich mit ihrem Verhalten auseinandersetzen wollen. Weitere Angebote sind www.maennerhilfetelefon.de, das auch unter 0800 1239900 erreichbar ist, und www.gewaltlos.de mit anonymer Chatberatung. (olz)