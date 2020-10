Haussuche in Gießen mal anders

Dort, wo er sich vorstellen könnte zu wohnen, hängt Jan Burkart einen Flyer an die Haustür. Foto: Mosel

Giessen. Jan Burkart sucht ein Haus. So weit, so unspektakulär. Dass er mit seinen Kaufplänen nicht allein auf weiter Flur steht, weiß der Familienvater nur zu gut. Zwei Jahre lang hat er mit seiner Freundin Michelle Wamhof erfolglos einschlägige Portale im Internet nach passenden Immobilienanzeigen durchforstet und selbst Annoncen geschaltet. "Der Markt ist katastrophal", fasst der 33-Jährige die bisherigen Bemühungen zusammen. Ohne Beziehungen - so sein Eindruck - wird aus dem Projekt Eigenheim nichts. "Wenn ein Angebot passt, bewerben sich mindestens 50 Leute mit uns", sagt Burkart. "Man muss riesiges Glück haben, um heutzutage ein Haus zu bekommen." Statt einen Makler zu beauftragen, greifen die Eltern einer anderthalbjährigen Tochter nun zu ungewöhnlichen Mitteln: Sie hängen eigens entworfene Flyer an die Türen von Häusern, die sie sich als neues Zuhause vorstellen können. 500 Klinken in Gießener Wohngebieten hat die Familie in den vergangenen vier Wochen bereits bestückt. Und es sollen noch deutlich mehr werden.

Die Wunschvorstellungen an das zukünftige Heim sind nach der langen Suche nicht mehr in Stein gemeißelt: Ein freistehendes, unterkellertes Einfamilienhaus, mindestens fünf Zimmer auf rund 130 Quadratmetern und dazu ein Garten wären optimal. "Wir freuen uns aber auch über abweichende Meldungen", betont Burkart. "Das perfekte Haus findet man eh nicht und das muss es auch nicht sein." Das Alter der Immobilie sei ebenfalls zweitrangig.

Etwa 400 000 Euro nennt der gebürtige Gießener als Budget. Und er will gerne seiner Heimat treu bleiben. "Je näher die Wohngebiete an der Kernstadt liegen, desto teurer wird es natürlich", ist sich Jan Burkart bewusst. Deshalb kommen auch Ortschaften im Umkreis mit guter Anbindung infrage. "Meine Eltern freuen sich, dass wir hier suchen. Die Familie in der Nähe zu haben, ist uns allen sehr wichtig." Seit drei Jahren lebt das Paar gemeinsam in einer Wohnung im Gießener Osten, anfangs allerdings in getrennten Zimmern im Rahmen einer WG. "Als mehr daraus wurde, wohnten wir also praktischerweise schon in derselben Wohnung, erzählt Jan Burkart amüsiert. Fortan ging alles recht schnell. Die kleine Mia bekommt bald ein Geschwisterchen; dann wird es noch etwas enger in den gemieteten vier Wänden werden. Der Polizeioberkommissar und die Psychologin brauchen außerdem ein Arbeitszimmer. Über etwas mehr Platz würde sich wohl auch Terrier-Mischling "Dante" freuen.

Um den zu bekommen, setzt die Familie auf Eigeninitiative. "Das ist immerhin sinnvoller, als Lotto zu spielen." Die Idee, das Gesuch auf Türanhänger drucken zu lassen, hat Jan Burkart von seinem Cousin übernommen, der in Hagen ebenfalls auf Immobiliensuche ist. "Natürlich wäre es ein riesiger Zufall, wenn ich so das richtige Haus erwischen würde", räumt der Gießener ein. Doch neben dem Fünkchen Glück hofft er mit der Aktion vor allem auf Mundpropaganda, "vielleicht kennen die Leute jemanden, der gerade ein Haus loswerden will".

Wenn der 33-Jährige durch Wohngebiete spaziert, achtet er auf allerhand Hinweise. "Ich schaue im Vorbeigehen, ob ich mir vorstellen kann, hier zu leben und ob neben Größe und Garten das Gesamtbild passt." Wenn der Gießener dann den Flyer an der Haustür platziert, hofft er, bestenfalls Menschen einen Anstoß zu geben, die vielleicht noch mit dem Verkauf hadern. Bei verwilderten Gärten und überquellenden Briefkästen - am besten in Kombination mit heruntergelassenen Rollläden - wird Burkart besonders aufmerksam. Denn die Häuser stehen eventuell bereits leer.

Insgesamt verfolgt der 33-Jährige das Ziel, eine Immobilie zu finden, noch bevor sie inseriert worden ist. Drei Hauseigentümer hätten sich bislang auf die Flyer bei ihm gemeldet, doch daraus sei letztlich nichts entstanden. "Es ist schon ein großer Aufwand", meint Jan Burkart. "Und das ohne Erfolgsgarantie."

Im Rahmen seines Projekts ist der Familienvater in den vergangenen Wochen auf "viele schöne Wohngebiete" in Gießen gestoßen, "von denen ich nicht einmal wusste, dass sie existieren". Neben Online-Karten kommt dem Polizeioberkommissar auch sein Beruf zugute. Wenn er Streife fährt, achtet er in ruhigen Momenten vermehrt auf die Wohngegenden und überlegt, wo sich das Austeilen der Türanhänger nach Feierabend noch lohnen könnte. Die Flyer anzubringen, habe am Anfang allerdings etwas Überwindung gekostet. "Ich hatte zuerst Bedenken, den Leuten Werbung zu hinterlassen, auch wenn es letztlich etwas Privates ist." Doch die Resonanz sei durchweg "klasse" gewesen. "Feinfühlig zu sein" spiele dabei eine entscheidende Rolle. Wie ein "Pizzazettel-Verteiler", der wahllos sämtliche Briefkästen ansteuert, will Burkart keinesfalls wahrgenommen werden. Das Gesuch seiner Familie soll hingegen so etwas wie Exklusivität vermitteln und eben nicht an jeder Tür zu finden sein. Dazu verspricht der Gießener, seine Flyer nur ein einziges Mal da zu lassen. Bald wird er die zweite Charge drucken lassen, denn die junge Familie hat sich noch längst nicht überall umgeschaut. Besonders eilig hat es Jan Burkart inzwischen ohnehin nicht mehr. "Wir sind mittlerweile darauf eingestellt, dass die Suche länger dauert als geplant."

Interessenten können per E-Mail unter jan.burkart@gmx.de Kontakt zur Familie aufnehmen.