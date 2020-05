HEAE in Gießen sieht sich für "den Fall der Fälle" gerüstet

Mitarbeiter hinter Glas: Dr. Christoph Ullrich im Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen im Ankunftszentrum Gießen. Foto: RP Gießen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen (red). Die Verantwortlichen der Erstaufnahmeeinrichtung Hessen setzen seit Anfang März alle Hebel in Bewegung, um bestmöglich gegen das Coronavirus gerüstet zu sein. Bis heute mit Erfolg, denn aktuell ist lediglich eine Bewohnerin daran erkrankt und wird im Krankenhaus versorgt.

Sollte es positiv getestete Fälle geben, tritt ein vom Regierungspräsidium Gießen (RP) eigens dafür entwickeltes Quarantäne- und Verlegungskonzept in Kraft. Danach werden Betroffene umgehend isoliert und Kontaktpersonen ermittelt. Hiervon profitieren auch die fünf Standorte der Erstaufnahmeeinrichtung, an die nur jene Menschen verlegt werden, die zuvor eine 14-tägige Quarantäne durchlaufen haben und die frei von Symptomen sind. Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich besichtigte das Ankunftszentrum in Gießen, um sich persönlich von der Umsetzung der getroffenen Maßnahmen zu überzeugen und um mit seinen Mitarbeitern vor Ort ins Gespräch zu kommen.

"Der erste Anlaufpunkt ist der entscheidende", sagt Christoph Ullrich. "Bevor eine Aufnahme in den Asylprozess erfolgen kann, untersuchen unsere Mediziner den Gesundheitszustand der Neuankömmlinge." Bei Fieber oder anderen Symptomen erfolgt ein Test auf Corona-Viren. Die Proben werden unmittelbar zum Labor des UKGM-Marburg gebracht. "So lange uns das Ergebnis noch nicht vorliegt, wird die Person gesondert untergebracht und von anderen Bewohnerinnen und Bewohnern isoliert", ergänzt Manfred Becker, der als Kommissarischer Abteilungsleiter die Standorte der Erstaufnahmeeinrichtung Hessen verantwortet.

Räume mit Publikumsverkehr wurden im Ankunftszentrum um Kontaktschutzvorrichtungen erweitert. Neben den Plexiglasscheiben verringern Masken und Handschuhe sowie Desinfektionsmittel das Risiko, sich an dem Virus anzustecken oder es weiterzugeben. Büros ohne Kundenkontakt verfügen über Absperrbänder oder Klebestreifen, um optisch Barrieren zu erzeugen. Auch in den Wartebereichen wurden Sitzplätze gesperrt, um ausreichend Abstand zueinander zu ermöglichen. "Wir machen alles dafür, um das Coronavirus aus der Erstaufnahmeeinrichtung Hessen herauszuhalten, komplett auszuschließen ist es allerdings nicht", erläutert RP Ullrich. Alle Standorte der Erstaufnahme in Neustadt, Büdingen, Rotenburg, Kassel-Niederzwehren und Gießen - in den meisten Fällen ehemalige Kasernengelände - halten Quarantänebereiche vor, um im Fall einer positiven Testung gerüstet zu sein.

"Die flächenmäßig großzügigen Möglichkeiten erleichtern uns, mit dem nötigen Abstand zu versorgen und unterzubringen", berichtet Christoph Ullrich. Das gesamte Gelände ist immerhin so groß wie rund 24 Fußballfelder. Der Ideenreichtum seiner Mitarbeiter sei "ganz hervorragend", etwa wenn es darum gehe, auf eine bestmögliche Umsetzung der Kontaktverbote und Abstandsregelungen hinzuwirken. Auch auf das Verhalten außerhalb des Geländes werde hingewiesen, was seit Einführung der Schutzmaskenpflicht besonders für die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs sowie Betreten von Geschäften verstärkt worden ist.

"Aber", so betont der Regierungspräsident, "die Gesundheit unserer Bewohnerinnen und Bewohner ist kein Selbstläufer." Maßnahmen zur Ansteckungsvermeidung erforderten immer wieder eine gute Aufklärungsarbeit, damit die Geflüchteten Verständnis entwickeln und nicht nur andere, sondern auch bestmöglich sich selbst schützen könnten. Aus diesem Grund stellt das Land Hessen den Bewohnerinnen und Bewohnern der Erstaufnahmeeinrichtung fortlaufend aktuelle Informationen des Robert-Koch-Instituts in bis zu 13 Sprachen zur Verfügung. Durch Aushänge und Piktogramme werde auf die einzuhaltenden Hygienemaßnahmen und -regelungen hingewiesen. Zur Überwindung der Sprachbarrieren helfen Plakate und Handouts mit Piktogrammen, also sich selbst erklärenden Grafiken - etwa bei der Essensausgabe oder in allen Bereichen der Sozialdienstleister.

In der Erstaufnahmeeinrichtung werden Mund-Nasen-Behelfsmasken zur Verfügung gestellt, die zum Teil mit großem Engagement von den Geflüchteten selbst in den Nähstuben gefertigt werden. Alle übrigen Gemeinschaftsräume wie Teestuben, Leseecken und Spielräume sind derzeit geschlossen. Bislang wurden neun Personen positiv auf Covid-19 getestet und umgehend isoliert. Acht von ihnen sind inzwischen genesen, eine Bewohnerin befindet sich noch in einem Krankenhaus.