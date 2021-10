Hedwig-Burgheim-Schule erhält Mensa-Erweiterungsbau

Spatenstich für den Neubau an der Hedwig-Burgheim-Grundschule (von links): Nina Schäfer (Schulleiterin), Elke Victor (Ortsvorsteherin), Astrid Eibelshäuser (Schuldezernentin), Jutta Müller (Leiterin des Hochbauamtes), Miryam Baylan (Projektleitung), Ulrich Weber (ausführende Baufirma) und Uta Hinkelbein (Schulverwaltungsamt) sowie Kinder der Schule, die sich schon auf ihre neue Mensa freuen. (Foto: Czernek)

GIESSEN - Giessen. Nach rund einem Jahr Planungsarbeit war nun der Spatenstich für den dringend benötigten Mensa-Erweiterungsbau an der Hedwig-Burgheim-Grundschule in Rödgen. Der Neubau wird ein Kostenvolumen von rund 650 000 Euro haben, erläuterte Schuldezernentin Astrid Eibelshäuser.

Finanziert wird der Bau überwiegend aus Mitteln des Kommunalen Investitionsprogramms II. Errichtet wird das eingeschossige Gebäude auf der freien Fläche vor der Schule. Dafür wird die Freispielfläche gerne geopfert. „Das sehen wir mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, so Schulleiterin Nina Schäfer, denn diese Freifläche hatte ihnen in der Coronazeit mehr als einmal geholfen.

Bis dato gab es keine eigene Mensa in der Grundschule, obwohl der Bedarf vorhanden war. Die Kinder wurden in vier Schichten in den zwei Räumen der Schülerbetreuung versorgt. „Wir sind sehr froh über die neue Mensa. Das wird mehr Ruhe in die Abläufe bringen, denn das war schon manchmal etwas eng“, freute sich Schäfer. 66 Schüler besuchen zurzeit die Grundschule, da bringt das neue Gebäude eine enorme Entlastung, denn dort können bis zu 50 Schüler gleichzeitig versorgt werden. Neben dem großen Mensa-Raum wird noch ein Ruhe- und Rückzugsraum eingerichtet. Auch Sozialräume und eine barrierefreie Toilette wird es dort geben. Die Mensa ist als eine Ausgabestation für fertige Mahlzeiten konzipiert, die vorab von einem Caterer angeliefert werden. Die Hygienevorschriften für die Zubereitung von Mahlzeiten vor Ort sind für die eigene Essenszubereitung einfach zu hoch, sodass man darauf verzichtet hat. Das Gebäude wird eine Grundfläche von rund 200 Quadratmetern haben und für die Stromversorgung der Schule wird eine Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach installiert. In Sinne der Nachhaltigkeit wird das eingeschossige Gebäude in einer Holzrahmenbauweise errichtet.

„Das wird der größte Raum der Schule werden, sodass wir ihn auch als Aula nutzen können“, ergänzte die Rektorin. Über zwei überdachte Wege wird der Anbau mit dem Hauptgebäude verbunden werden. Und für den Bereich zwischen den beiden Häusern ist schon ein Schulgarten in Planung. Auch darauf freut sich die Schulgemeinde. Die Schüler jedenfalls freuen sich schon sehr auf die Erweiterung und führten einen echten Freudentanz zu einem Rock-Pop-Medley vor. „Dieser Tanz hat sich mittlerweile in der Schule schon richtig etabliert“, erzählte die Rektorin. Er wurde in der Coronazeit kreiert und seitdem als Bewegungsübung immer wieder geübt.

Ortsvorsteherin Elke Victor freute sich über dieses zukunftsfähige Projekt und hoffte, dass es keine Verzögerungen beim Bau geben werde, sodass man es Ende 2022 oder Anfang 2023 beziehen könne. An die Kinder der Schule gewandt sagte sie: „Und ihr könnt jeden Tag sehen, wie es wächst.“

Vor rund einem Jahr wurden die Pläne dem Ortsbeirat vorgestellt und gehen jetzt in die Realisierungsphase. Ab Montag wird die Baustelle am Ortsrand eingerichtet, im Zuge dessen müssen auch drei Bäume – in Absprache mit dem Gartenamt – gefällt werden. „Es wird aber Ersatz gepflanzt werden“, versicherte Eibelshäuser.