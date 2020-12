Heidenturm in Gießen soll raus aus dem "Schattendasein"

Zum Welt-Aids-Tag erstrahlt der Heidenturm in kräftigem Rot. Foto: Friese

GIESSEN - Als ganz besonderer Blickfang zeigte sich am Dienstagabend der Heidenturm im verwunschenen Innenhof des Oberhessischen Museums. Anlässlich des Welt-Aids-Tages erstrahlte er in kräftigem Rot und wies so den Weg zum Museum, wo aus Solidarität die roten Schleifen der Aids-Hilfe und der beliebte Sammelteddy gegen eine Spende erworben werden konnten. Ideengeber für die Lichtinstallation war die Bürgerinitiative Historische Mitte Gießen.

"Wahrzeichen"

Die Idee stammt aus der osthessischen Stadt Schlitz. Dort werde jedes Jahr zur Weihnachtszeit der Burgturm beleuchtet. Obwohl der Heidenturm eines der ältesten Bauwerke der Stadt sei und den Zweiten Weltkrieg sowie die Abrisswelle der Nachkriegszeit überlebt habe, friste er "eine Art Schattendasein", bedauert der BI-Vorsitzende Jan-Patrick Wismar. So bestehe indes die Chance, dass er sich zum "Wahrzeichen der östlichen Innenstadt entwickelt"