Heimspiel: Sophie Berner mit "Let's get loud" in Gießen

Powerfrau Berner gibt bei ihrer Hommage an Powerfrauen alles.

GIESSEN - Gießen (paz). Wenn die Powerfrau Sophie Berner ihr Programm "Let's get loud" nennt, wird es auch laut. Und zwar nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Publikum, das zwar einen kleinen Moment brauchte, um in Schwung zu kommen, dann aber heftig applaudierte und mit klatschte. "Dieses Programm ist eine Hommage an meine liebsten, crazyesten, unbeschreiblich weiblichen und lauten Frauen", versprach Sophie Berner. "Diese Pop-Rebellinnen haben mich begeistert, inspiriert und stets auf meinem Weg begleitet."

Mit "Let's get loud" stellte Berner einmal mehr ihr musikalisches Können unter Beweis. Mal rockig, mal gefühlvoll, verstand sie es, bei jedem Song eigene Akzente zu setzen. Dabei gelang es ihr, einen musikalischen Bogen von Jazzsängerinnen über Chansonetten bis hin zu Rockinterpretinnen zu spannen. Aretha Franklins "Sisters are doin it for themselves" bildete den fulminanten Anfang einer Bühnenshow, bei der auch der Humor nicht zu kurz kam. Ihre Freunde hätten sie als "laute Frau" beschrieben, erzählte Sophie Berner. Google zufolge sei eine laute Frau "für Männer bedrohlich". Dies wolle sie nun mit ihrem Programm ändern. Zu jeder ihrer Heldinnen wusste Berner - die übrigens nach der Corona-Pandemie erst das zweite Mal wieder auf der Bühne stand - eine kleine Anekdote zu erzählen. Beispielsweise, dass die große Janis Joplin einst als "hässlichster Junge auf dem ganzen Campus" gegolten hatte. Ihren Song "Oh Lord won't you buy me a Mercedes Benz", habe die Künstlerin drei Tage vor ihrem Tod auf einer Papierserviette niedergeschrieben. Stimmgewaltig interpretierte die Sängerin und Schauspielerin dieses "Gebet gegen die Konsumgesellschaft."

Dass der erzkatholischen Donna Summer das minutenlange Stöhnen in ihrem Erfolgshit "Love to love you Baby" sehr schwergefallen sei und sie sich erst mit blonder Monroe-Perücke in Stimmung bringen musste, um den Wünschen des Musikproduzenten Giorgio Moroder zu entsprechen, war eine weitere Geschichte. Es folgte mit "Nothing compares to you" Berners "absolutes Lieblingslied", bevor die Sängerin sich mit "Ray of Light" der "Trendsetterin" Madonna widmete.

Besonders gelungen ihr Medley aus so unterschiedlichen Songs wie Cyndi Laupers "Girls just wanna have fun", Gwen Stefanis "Don't speak", "I will always love you" von Whitney Houston und natürlich dem titelgebenden Song von Jennifer Lopez "Let's get loud", bei dem Sophie Berner auch ihre tänzerischen Qualitäten unter Beweis stellte.

Einen weiteren Teil ihres facettenreichen Programmes widmete sie mit "Rolling on the river", "You're simply the best" und "We don't need another Hero" Tina Turner. "Einmal Tina Turner sein, aber bitte nur einmal am Abend und vor ihrer Ehe mit Ike Turner", erklärte sie und ging damit auf die schweren Misshandlungen durch den Ehemann ein. Tina Turner habe dies nie thematisiert, dafür aber Tracy Chapman in ihrem Song "Behind the walls", das die Künstlerin mit sehr viel Gefühl interpretierte. "Ich kann auch nicht laut" kündigte Berner an und bewies dies mit Annie Lennox' wunderschöner Ballade "Why". Mit "Feeling good" von Nina Simone - "der größten Jazzsängerin auf der ganzen Welt", deren größter Wunsch es gewesen sei "die Freiheit zu haben, die Hälfte ihres Lebens keine Angst zu haben" - ging es rasant weiter.

"Von nun an gings bergab" - auch dieses Hildegard-Knef-Chanson hatte Sophie Berner im Gepäck und zeigte dabei, wie schnell sie in der Lage ist, von einem Genre ins nächste zu wechseln. Bereits mit 17 Jahren habe Kate Bush in ihrem Lied "Babooshka" eine alternde Frau beschrieben, die versuche, ihren Mann zurückzugewinnen. "Männer werden im Alter schöner und wir Frauen nur alt. Das ist ungerecht", so ihr launiger Kommentar. Begleitet wurde Sophie Berner von einer eigens für dieses Programm zusammengestellten Männerband, bestehend aus Caspar Hachfeld (Schlagzeug) Peter Stojanov (Bass) und Carsten Gerlitz (Leitung und Klavier). Mit Letzterem lieferte sie sich ein Gesangsduell. Während Sophie Berner "Don't tell me what to do" sang, versuchte sich Carsten Gerlitz - vergeblich - mit "Stand by your man" durchzusetzen.

Einer der Höhepunkte war zweifellos Chers "Are you strong enough", gefolgt von Gloria Gaynors "I will survive". Hier drehte die Künstlerin noch einmal voll auf und gab alles. Bevor sich Berner mit "Let's get loud" nach einigen Zugaben verabschiedete, stimmte sie noch "das schönste Kompliment, das ein Mann einer Frau machen kann" an: "You make me feel like a natural woman".

Für die Sängerin und Schauspielerin Sophie Berner war ihr Auftritt in Gießen fast ein Heimspiel, stand sie doch bereits als Sally Bowles in "Cabaret", Marylin Monroe in "I wanna be loved by you" und in der Titelpartie von "Der Kuss der Spinnenfrau" hier auf der Bühne. Zuletzt begeisterte sie als Edith Piaf in "Spatz und Engel".