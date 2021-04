Heiner Geißler dankt Fraktion für erneutes Vertrauen

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). In ihrer konstituierenden Sitzung hat die neue FW-Fraktion im Gießener Stadtparlament Heiner Geißler einstimmig als ihren Vorsitzenden wiedergewählt. Geißler, der dieses Amt bereits seit acht Jahren ausführt, freut sich über das erneute Vertrauen der Fraktionsmitglieder. Auch die Vertretung in den einzelnen Ausschüssen konnte die Fraktion klären: So wird Günter Helmchen sein wirtschaftliches Know-how im HFWRE-Ausschuss einbringen, die Tagesmutter und Marathonläuferin Pia Mauthe wird die Freien Wähler in den Ausschüssen Schule, Bildung, Kultur und Soziales, Sport und Integration vertreten. Immobilienkaufmann Geißler wird weiter im Ausschuss für Bauen, Umwelt und Verkehr teilnehmen.