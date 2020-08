Heinz Dörr hat Notaufnahmelager menschliches Gesicht gegeben

Dem "Sehnsuchtsort Gießen" hat Heinz Dörr als Leiter des Notaufnahmelagers im Meisenbornweg ein menschliches Antlitz verliehen. Nun ist er im Alter von 92 Jahren gestorben. Archivfoto: Friese

GiessenWer kann das schon von sich behaupten: Als Heinz Dörr im Juni 1990 in den Ruhestand ging, war seine Arbeit tatsächlich beendet. Denn wenige Monate nach dem Fall der Mauer schaffte die Bundesregierung das Notaufnahmeverfahren für Übersiedler und Flüchtlinge aus der DDR ab. Damit verlor auch das Lager im Gießener Meisenbornweg seine zentrale bundesweite Aufgabe. Vier Jahrzehnte hatte es zuvor einen bedeutenden Beitrag dazu geleistet, ein schwieriges Kapitel der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte erfolgreich zu bewältigen. Und es gibt wohl niemanden, der diese Zeit hier so entscheidend mitgeprägt hat wie dessen langjähriger Leiter Heinz Dörr. Kein Wunder, dass er 2019 noch bei all den Feierlichkeiten, Rückblicken und Dokumentationen zum 30. Jahrestag ein begehrter Gesprächspartner war. Wenn nun allerdings rund um den 3. Oktober erneut an die Wiedervereinigung, die er lange selbst nicht zu erleben geglaubt hat, erinnert wird, ist seine Stimme nicht mehr zu hören. Der Wiesecker ist, wie erst jetzt bekannt wurde, am 8. Juli im Alter von 92 Jahren gestorben.

"Für mich war das Allerwichtigste, für die Menschen da zu sein. Sie standen im Mittelpunkt und wir wollten alles tun, um erste Hilfestellungen zu gewähren", hatte Heinz Dörr wiederholt in Interviews mit dem Anzeiger betont. Das Verwaltungshandeln bildete dafür lediglich den Rahmen. In erster Linie waren soziales Engagement und viel Fingerspitzengefühl von ihm und seinen Mitarbeitern gefordert. Schließlich erkannten auch sie den Zwiespalt der Neuankömmlinge, auf die bei aller Freude zunächst eine ungewisse Zukunft wartete.

Zwischen 1946 und 1990 war die Stadt an der Lahn für 900 000 Deutsche aus der DDR und den ehemaligen Vertreibungsgebieten die erste Station in ein neues Leben. Gießen galt dabei "als Synonym für Freiheit". Und Heinz Dörr bemühte sich stets, ihnen ein realistisches Bild von der Bundesrepublik und dem Alltag zu vermitteln, wenn sie zum Beispiel ihren ersten Bummel durch den Seltersweg unternahmen und das vielfältige Angebot sahen. "Im persönlichen Austausch pflegte ich daher zu sagen: 'Im Westen kann man alles kaufen, man muss nur das nötige Kleingeld dafür haben. Das heißt, Sie kriegen nichts geschenkt, Sie müssen alles erarbeiten'", berichtete er 2014. Angesichts eines reichen Erfahrungsschatzes hatte der 1928 im rheinland-pfälzischen Osthofen geborene Heinz Dörr natürlich immer viel zu erzählen.

Bereits mit 15 Jahren wurde er als Luftwaffenhelfer eingezogen. Arbeitsdienst und Kriegseinsatz bei der Wehrmacht folgten. Aus der englischen Gefangenschaft sei er später unter abenteuerlichen Bedingungen getürmt. "Wir hatten keine Jugend", bedauerte er bei seinem 90. Geburtstag 2018, zu dem den Stadtältesten eine große Gratulantenschar besuchte. Zurück in seinem Heimatort, heiratete er 1952 Rosemarie, mit der er 2017 noch Eiserne Hochzeit feiern konnte. Sie starb vor wenigen Wochen.

Nach dem Studium der Sozialwissenschaften in Mainz war Heinz Dörr seit Mitte der 1950er zunächst für das Jugendlager in Krofdorf und die Betreuung alleinstehender junger Flüchtlinge verantwortlich, 1963 wurde ihm die stellvertretende Leitung des Notaufnahmelagers in Gießen übertragen, 1971 stieg er zum Chef auf. Nebenbei engagierte er sich über 20 Jahre kommunalpolitisch für die SPD, als Stadtverordneter und ehrenamtliches Mitglied des Magistrats. Ebenso lenkte er von 1986 bis 2007 als Vorsitzender die Geschicke des Stadtkreisverbandes der Arbeiterwohlfahrt. Heinz Dörr genoss weithin großen Respekt; für sein vorbildliches Wirken erhielt er unter anderem die Marie-Juchacz-Plakette, den Verdienstorden des Landes Hessen sowie das Bundesverdienstkreuz.

Einem beschaulichen Behördendasein im hessischen Staatsdienst entsprach seine Tätigkeit im Meisenbornweg nicht. Die Einrichtung, die von der Stasi als "Feindobjekt" betrachtet wurde, hatte eine "Frontposition im Kalten Krieg" inne. Und Heinz Dörr war mittendrin. Sobald etwas Einschneidendes passierte, bekam er die daraus resultierenden Konsequenzen hautnah mit. Etwa, als in den 50ern die Zahlen - pro Jahr waren es zwischen 24 000 und 30 000 Menschen - sprunghaft anstiegen, weil DDR-Bürger versuchten, der schwierigen Ernährungslage, der Enteignung von Klein- und Mittelbetrieben sowie der staatlichen Einflussnahme auf den beruflichen und privaten Bereich zu entfliehen. Selbstredend besaß auch das Wirtschaftswunder eine magische Anziehungskraft. "Es lag etwas in der Luft. Wir fragten uns, wie lange die DDR diesen Exodus durchhalten kann", beschrieb Heinz Dörr das damals vorherrschende Gefühl. Mit dem Mauerbau stoppte der Arbeiter- und Bauernstaat diese demonstrative "Abstimmung mit den Füßen" rigoros. Die Brisanz dieser Tage ließ vermutlich nicht nur bei ihm vorübergehend die Sorge vor einem neuerlichen Krieg wachsen. Zwar nicht sofort nach dem 13. August 1961, ebbte der Strom allmählich auf jährlich 2500 bis 5000 Flüchtlinge in Gießen ab. Teilweise diente das Lager danach als Studentenwohnheim.

Zu den besonders emotionalen Episoden gehörte ganz sicher der Freikauf politischer Häftlinge, der über Gießen abgewickelt worden ist. Die Busse nach Herleshausen hat Heinz Dörr von Mitte der 60er bis Ende der 80er Jahre selbst regelmäßig begleitet. "Es waren James-Bond-Aktionen", sagte er im vergangenen November bei einer Podiumsdiskussion. Routine sei das trotzdem nie für ihn gewesen. "Ich war ja immer mit dem Schicksal dieser Menschen konfrontiert." Und die hätten sich nach dem Überqueren der Grenze teils wie "Kinder unterm Weihnachtsbaum" verhalten.

Die größte Ausreisewelle schwappte dann mit der Massenflucht 1989 über Gießen, als sich in der DDR die Ereignisse überschlugen. Allein der November brachte mit 23 000 Menschen die höchste monatliche Belegung seit 1949. Aber schon in den Sommermonaten davor kletterte die Zahl der Zuwanderer kontinuierlich - überwiegend mit Erlaubnis der SED-Führung, die sich zunehmend Andersdenkender entledigen wollte. Zugleich zeichnete sich schnell ab, dass die vorhandenen Kapazitäten in der Zentralen Aufnahmestelle, wie das Lager inzwischen hieß, nicht mehr reichten.

Unzählige Überstunden fielen an, Notquartiere mussten geschaffen werden. Den Betrieb meisterten Heinz Dörr und sein Team vor allem mit Aushilfskräften und einem Heer ehrenamtlicher Helfer unter anderem aus Kirchengemeinden. Zu improvisieren, wurde zum Gebot der Stunde. "Es war eine harte, aber auch eine schöne Zeit", die sein Leben sehr bereichert habe. Auch in den Dankesschreiben drückte sich immer wieder aus, wie angenehm die Menschen es empfunden haben, dass ihnen beim ersten Kontakt mit der neuen Heimat so unbürokratisch, freundlich und hilfsbereit begegnet wurde. Zweifellos hat Heinz Dörr mit seiner sozialen Sensibilität einen maßgeblichen Anteil daran, dem "Sehnsuchtsort Gießen" soweit möglich ein menschliches Antlitz verliehen zu haben.