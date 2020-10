Helfen mit Herz und Hand beim Mitmachhilfswerk

Jetzt teilen:

Giessen (red). Packtage für Jung und Alt bietet die Global Aid Network (GAiN) gGmbH wieder in den Herbstferien an. Von Dienstag, 6., bis Donnerstag, 8. Oktober, werden Schulranzen und andere Spendenware sortiert und gepackt. Der Aufruf richtet sich an Erwachsene und Kinder aus Gießen und Umgebung, die dabei auch die Arbeit in einem humanitären Hilfswerk kennenlernen. Außerdem gibt es einen neuen regelmäßigen Sortiertermin für Spendenware, und zwar immer mittwochs von 14.30 bis 17 Uhr. "Ich weiß, dass die Hilfe direkt bei den Leuten ankommt, und freue mich über das Engagement so vieler Menschen und Firmen", sagte laut einer Mitteilung Henny H., die seit mehreren Jahren ehrenamtlich im Einsatz ist.

Außerdem lädt das Mitmachhilfswerk am 14. Oktober von 17.30 bis 20 Uhr zu einem Flohmarkt ein, bei dem ausgediente Kleidung und Haushaltsartikel verkauft werden dürfen. Übrig gebliebene Ware kann im Anschluss für die Projektländer von GAiN gespendet werden. Alle Aktionen finden im Hilfsgüterlager in der Siemensstraße 13/Schiffenberger Tal statt. Wer beim Flohmarkt etwas verkaufen möchte, kann sich bis zum 12. Oktober bei Silvia.Huth@GAiN-Germany.org oder unter 0641/97518-57 anmelden. Auf alle Teilnehmenden wartet eine entspannte Bummel-Atmosphäre. Es soll Einblicke in die logistischen Abläufe geben.

GAiN ist eine humanitäre Hilfsorganisation mit Sitz in Gießen, die weltweit in 38 Ländern langfristige Nothilfe, Katastrophenhilfe und Hilfe zur Selbsthilfe leistet. Weitere Infos unter www.gain-germany.org.