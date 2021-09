Helge Braun hat noch große politische Ziele

Lächeln ist bei Helge Braun keine Pose sondern der natürliche Aggregatzustand. Unterschätzen darf man ihn deshalb aber nicht. Dieser Mann weiß genau, was er will. Foto: Friese

GIESSEN - Über die englische Rockband "Dire Straits" hat ein Musikkritiker am Beginn ihrer Karriere gelästert, die klinge zwar sehr entspannt, "allerdings klingt diese Entspanntheit manchmal schon fast wieder zu entspannt, fast langweilig." Böse Zungen würden jetzt sagen, das spreche ja für sich, wenn Helge Braun auf die Frage nach seiner Lieblingsband für seine Verhältnisse fast schon emphatisch antwortet. "Alles von ,Dire Straits'". Aber das passt schon.

Helge Braun wirkt nicht nur immer freundlich und gelassen. Er ist es meistens auch. Der Hessische Rundfunk muss schon 14 Mitarbeiter aufbieten, die mit fünf Fahrzeugen in die Trendbar "Who killed the pig?" in die Weststadt gekommen sind, um ein Porträt von Braun aufzuzeichnen, um den CDU-Bundestagsdirektkandidaten wenigstens an den Rand seiner Fassung zu bringen. Braun macht zunächst alles mit: inszenierte Spontanbegrüßungen, alberne Partyspielchen an der Dartscheibe und ewige Umbaupausen, in denen der Mann, der seinen Lebensrhythmus als extrem getaktet beschreibt, Anschlusstermine verschieben muss. Doch als ein aufgekratzter Moderator wiederholt versucht, ihn dazu zu überreden, sein Lieblingslied zu singen, wird der Kanzleramtsminister deutlich: "Singen? Garantiert nicht."

Einmal, erzählt er nach den Dreharbeiten, habe ihn in Berlin ein Journalist auf den Fahrdienst des Deutschen Bundestags angesprochen. Das sei doch eine feine Sache, wenn man sich in jeder Kneipe "zulöten" könne, weil man ja doch nach Hause kutschiert werde. "Es fällt mir sehr schwer, auf eine unangemessene Frage eine angemessene Antwort zu geben", habe er ihm damals gesagt. Für Brauns Verhältnisse war das eine richtige Watschn.

DIE KANDIDATEN Zehn Männer bewerben sich um das Direktmandat im Bundestagswahlkreis 173, der den Landkreis Gießen (mit Ausnahme von Biebertal und Wettenberg) und Teile des Vogelsbergkreises umfasst. Wir stellen die Kandidaten vor. Die Porträts finden Sie, liebe Leserinnen und Leser, je nach Wohnort oder Lebensmittelpunkt der Bewerber im Stadt- oder Kreisteil dieser Zeitung.

Derzeit würden sich aber weit mehr Menschen um sein berufliches Wohlergehen sorgen, meint er schmunzelnd. Immer wieder werde er gefragt, was er denn jetzt mache, wenn die Kanzlerin aufhöre. Nicht zuletzt in der Coronakrise rückte auch der Kanzleramtsminister - an sich ein Amt, in dem man vor allem hinter den Kulissen wirkt - in den Fokus der Öffentlichkeit. "Der Mann an Merkels Seite" war im vergangenen Jahr häufig Gast in Talkshows, nicht zuletzt, weil Braun neben der politischen auch medizinische Kompetenz einbringt.

Man sagt Braun nach, dass zwischen ihn und die Kanzlerin kein Blatt passe. Jetzt sagt er über diese Zeit: "Ich habe gelernt, wie man gute Ideen umsetzt" Mit 48 im besten Politiker-Alter hat sich noch viel vorgenommen. Der digitale Umbau der Verwaltung ist eines seiner politischen Herzensanliegen. Ein Onlinezugangsgesetz soll dafür sorgen, dass alle Informationen, die schon heute beim Staat liegen, nicht mehr mühselig zusammengesucht werden müssen. Was für Datenschützer wie ein Albtraum klingt, bringt Braun fast ins Schwärmen, wenn der Bürger erst einmal erlebe, dass ein Verwaltungsakt mit einem Klick erledigt sei. Und wie könne es sein, dass die Bürger den großen amerikanischen Internetkonzernen freiwillig und nahezu unbegrenzt ihre Daten anvertrauen, aber vor dem Staat Angst hätten?

Frühestens in einem Jahr soll die Vernetzung der staatlichen Datenbanken kommen, aber die Weichen dafür seien gestellt. Deshalb wolle er auch nicht, dass ein anderer komme und das wieder vermassele, betont er selbstbewusst.

Als Privatmensch ist Braun eher datensparsam. "Ich spreche lieber über die Inhalte meiner Politik als über Privates." Natürlich müssten Bürger Vertrauen in einen haben und sicher sein, dass dieser politisch kluge Entscheidungen treffe. Was seine Wertegrundlagen betreffe, da müsse man schon etwas von sich preisgeben, aber das gelte nicht für private Wünsche. "Sich über das Privatleben interessant zu machen, das finde ich absurd", sagt Braun und lächelt. Namen von Kollegen auf die diese Beschreibung passt, nennt er nicht.

Diese Zurückhaltung teilt er mit seiner aktuellen Dienstherrin, die wie keine zweite das Bild, das sie der Öffentlichkeit zeigt, kontrolliert, weil sie weiß, dass ein dummes Foto mehr Schaden anrichten kann als zehn dumme Reden.

Braun hat selbst diese Erfahrung zu Beginn der Pandemie gemacht, als er bei einem Termin im Universitätsklinikum Gießen dabei abgelichtet wurde, wie er mit Jens Spahn, Volker Bouffier und weiteren Medizinern entgegen der damals geltenden Corona-Regel gemeinsam in einen Aufzug stieg. "Da habe ich mich wahnsinnig geärgert", räumt er ein. Der Besuch sei der einzige Termin in der heißen Coronaphase gewesen, in der Kontakte reduziert werden sollten, weil man ja noch keinen Impfstoff hatte. Eigentlich habe man dem Pflegepersonal den Rücken stärken wollen, und dann habe dieses Foto die Botschaft total zerstört und sei ein Jahr später als Einziges von diesem Tag in Erinnerung geblieben

Das war wie gesagt am Beginn der Pandemie. Stehen wir 18 Monate später jetzt vor deren Ende? "Im Frühjahr können wir uns wieder die Hände geben", hat Braun im Fernsehinterview versprochen. Wie das? "Wenn wir mehr impfen", antwortet er, "dann sind wir auch schneller durch" und "auch wenn das jetzt zynisch klingen mag": Viele, die sich gegen die Impfung entschieden, würden trotzdem immun, nämlich durch die Erkrankung. Das werde in diesem Winter sehr viele betreffen. Eine Impfpflicht lehnt der Arzt dennoch ab. Die könne man nur zur Ausrottung einer Krankheit wie etwa den Masern, rechtfertigen. Bei Corona sei das nicht möglich. Da müsse der Staat an die Einsicht der Bürger appellieren.

Der jedem Poser-Gehabe abholde "Dire-Straits"-Gitarrist Mark Knopfler gilt heute übrigens den meisten Musikkritikern, als Meister filigraner Feinarbeit. Passt schon.