Helge Braun sagt Nein zur Impfpflicht

GIESSEN - Auch wenn Kanzleramtsminister Helge Braun eigentlich den ersten Spatenstich für ein Ärztezentrum in Kirtorf im Vogelsbergkreis setzen wollte (der ebenfalls zum Bundestagswahlkreis des Gießeners gehört), stand beim kurzen Gespräch mit Pressevertretern auch hier natürlich die aktuelle Entwicklung in der Corona-Pandemie im Fokus. Im Interview mit dieser Zeitung sprach sich Braun klar gegen eine Impfpflicht aus - auch nicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen.

Wird es im Herbst eine dritte Im-pfung für besonders vulnerable Gruppen wie Altenheimbewohner geben?

Das wird gerade intensiv beraten. Wir müssen darauf achten, dass wir nicht noch einmal in eine Situation geraten wie im vergangenen Jahr vor Weihnachten, als wir sehr viele Corona-Fälle in Pflegeeinrichtungen hatten. Wir wünschen uns natürlich, dass alle Pflegekräfte sich impfen lassen, aber wir werden sie nicht dazu verpflichten, da Pflegekräfte ohnehin geschult sind, verantwortungsvoll mit den Hygieneregeln und auch ihren Patienten umzugehen.

Können Sie das auch für andere Berufsgruppen ausschließen?

Im Augenblick planen wir überhaupt keine Impfpflicht.

Und wenn im Herbst wieder der Inzidenzwert steigt?

Die Zahl der Neuinfektionen ist natürlich ein wichtiger Wert, um zu erkennen, wie schnell und weit sich das Virus ausbreitet. In Zukunft wird aber auch ein anderer Wert an Bedeutung gewinnen: Seit dem ersten August wird die Zahl der Infizierten, die ins Krankenhaus müssen, statistisch besser erfasst. Wir kriegen Meldungen von den Krankenhäusern, sodass wir präziser sagen können: Wie viele Menschen erkranken eigentlich so schwer, dass sie wirklich in stationäre Behandlung müssen. Das ist ein ganz wichtiger Wert, auch für die Zukunft.

Die ständige Impfkommission (Stiko) lehnt nach wie vor ab, eine Impfung für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren zu empfehlen, aber immer mehr Politiker fordern solche Impfungen.

Die Stiko ist eine unabhängige wissenschaftliche Kommission. Und das muss auch so bleiben. Das schließt die Impfung von Kindern nicht aus, nur sollte da vorab eine eingehende Beratung durch einen Arzt erfolgen. Zudem gilt: Wenn alle Erwachsenen geimpft sind, dann sind auch die Kinder geschützt.