Herbstangebot der EFBS ab Montag buchbar

GIESSEN - „Ein Programm so bunt wie das Herbstlaub“, beschreibt Leiterin Aline Martin-Rühl die ab 30. August beginnenden neuen Veranstaltungen der Evangelischen Familien-Bildungsstätte Gießen (EFBS). Man arbeitet auf Grundlage eines laufend an die aktuelle Lage angepassten Infektionsschutzkonzepts, das beispielsweise verkleinerte Gruppen oder einen auf 130 Quadratmeter vergrößerten Gymnastikraum beinhaltet.

„Mami-Baby-Yoga, Pubertätscoaching und Konfliktmanagement für Familien“: Neben diversen pädagogisch begleiteten Krabbel-, Spiel-, und Bastelgruppen gibt es für das innere Gleichgewicht Mami-Baby-Yoga und Entspannung für Kinder. Für die großen und kleinen Konflikte in der Familie hat die EFBS den Pubertätscoach Matthias Jung mit seinem Vortrag „Chill mal – am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig!“ an Bord geholt und bietet außerdem mit „Sich in die Haare kriegen, ohne die Frisur zu zerstören“ einen Workshop zum Konfliktmanagement in Familien an. Auch erlebnispädagogische Outdoor-Angebote sind im Programm.

„Gute Laune, Resilienz und ein südamerikanisches Sehnsuchtsziel“: Die EFBS will mit Angeboten wie „Richtig gute Laune kriegen!“ oder „Übungen für deine mentale Stärke – Resilienztraining“ für Erwachsene ein Gegengewicht zu Coronafrust und Pandemiemüdigkeit setzen. Außerdem nimmt die EFBS die Menschen mit zum Sehnsuchtsziel „Ruta Norte“, wo sie nicht nur Aymara und Inkas begegnen, sondern auch südamerikanische Speisen und Getränke genießen können. Wie eine Reise durch das eigene Leben sei die Einführung in das autobiografische Schreiben.

„Fitness, Yoga und eine Herbsttraumreise im Wald“: Anerkannte Präventionskurse (zum Beispiel „Die Neue Rückenschule“), beliebte Klassiker wie Pilates, Yoga und Fitness oder Online-Angebote (zum Beispiel „Home-Office-Workout“, „Zumba online“) und die gemeinschaftliche Aktivität in der Gruppe erleichterten es, die Lebensqualität zu steigern. Progressive Muskelentspannung, Qigong oder das Waldbaden mit der „Herbsttraumreise“ können helfen. Angebote zu Gesundheitsthemen wie „Die fünf Schlüssel zu einem intakten Immunsystem“ oder eine basische Woche mit „Basen-Fasten“ rundeten das Angebot ab.

„Krimidinner, Cocktail-Tasting, Winterliche Accessoires und Meditatives Malen“: Die kreativen Freizeitangebote der EFBS regten dazu an Neues zu entdecken, mit Spaß und in Gesellschaft die Vielfalt klassischer oder exotischer Rezeptideen in den Kochkursen, wie dem Männerkochtreff, Indisch-Vegetarisch, Krimidinner oder Cocktail-Tasting zu erleben. Das kreative Ausprobieren sei aber auch beim Nähen (zum Beispiel „Winterliche Accessoires“), meditativen Malen oder Linolschnitt möglich.

Die Kurse können ab 12. Juli unter www.fbs-gi.de gebucht werden. Der Programmflyer liegt demnächst an vielen öffentlichen Stellen aus.