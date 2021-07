Herderschule ehrt Preisträgerinnen

Stolz auf ihre Auszeichnung: die siegreichen Schülerinnen mit Karina Fricke (re.) und Schulleiter Stefan Tross. Foto: Fricke

GIESSEN - Neun Schülerinnen aus der Herderschule haben wieder einmal gezeigt, dass sich Engagement über die in der Schule geforderten Leistungen hinaus wirklich lohnt: Sie dürfen sich über ihre hervorragenden Erfolge beim Einzel- und Gruppenwettbewerb des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen freuen. In der Kategorie Solo gewannen in Spanisch Joyce Icho (Jahrgangsstufe 9) einen 2. Preis, Grace Icho (Jahrgangsstufe 8) einen 3. Preis und in Französisch freut sich Sophie-Charlotte Richter (Jahrgangsstufe 9) ebenfalls über einen 2. Preis. Alle Teilnehmerinnen verfassten kreative Videos und Texte zu einem Vorbereitungsthema. Einen 2. Preis in der Kategorie Team erhielten Hannah Bepler, Vera Pelizaeus, Laura Mülich, Victoria Prohaska, Alondra Bahlo und Mia Storck (alle Jgst. 8). Sie filmten einen spannenden und sehr unterhaltsamen Krimi um Entführung und wahre Freundschaft: "PS. I hate you" wurde mit Playmobilfiguren im Freeze Frame Verfahren hergestellt - eine kreative Lösung, von der die Landesjury Hessen begeistert war. Betreut wurde die Gruppe von Oberstudienrätin Karina Rothenpieler.

Insgesamt haben dieses Jahr bundesweit über 10 000 Schüler an diesem traditionsreichen Wettbewerb teilgenommen, der jährlich von der Stiftung Bildung&Begabung ausgerichtet und vom Bundesbildungsministerium sowie vom Stifterverband finanziert wird. Schirmherr ist der Bundespräsident.