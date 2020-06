Herderschüler aus Gießen feiern ihre Zeugnisübergabe

Diese acht Schüler haben die Note 1,0 erreicht - und das unter ungewöhnlichen Bedingungen: Nele Theis, Romy Weigand, Lena Gaidies, Lucas Berg, Tessa Schnepp, Anna Schmidt, Leon Engländer und Christian Adamczyk. Foto: Czernek

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

VON BARBARA CZERNEK - Gießen. Eine Feierstunde für alle: 113 Abiturienten in der Kongresshalle, aber ohne Angehörige - so gestaltete die Herderschule ihre diesjährige Zeugnisübergabe. Entsprechend luftig besetzt waren die Reihen. Für die Eltern, Freunde und Verwandte wurde einiges an Technik aufgebaut, damit diese per Livestream die Zeremonie verfolgen konnten.

"Ein letztes Mal etwas gemeinsam erleben, das war den meisten Herderschülern extrem wichtig. Daher entschieden sie sich für eine gemeinsame Feier, aber ohne Eltern", sagte Schulleiter Stefan Tross zu Beginn der Veranstaltung. Durch eine Umfrage hätten sich die Abiturienten mehrheitlich dafür entschieden. Alles andere war unter den aktuellen Hygieneregeln nicht möglich. Er gratulierte allen Absolventen zu dem höchsten allgemeinen Bildungsabschluss und fügte mit etwas Stolz hinzu, dass eine Abiturientin von den 900 erreichbaren Punkten 890 erreicht hätte.

Dies habe er noch nie erlebt und das unter Corona-Bedingungen, die alle Planungen zunichtegemacht hat. Erschwerend sei hinzugekommen, dass eine Kollegin kurz vor den Prüfungen positiv getestet wurde, was eine große Unsicherheit hervorrief, ob man das Abitur überhaupt durchführen könne. Rückblickend stellte er fest, dass die Entscheidung dafür richtig gewesen sei. Mit einer eigenen Dynamik der stetigen Veränderungen seien auch sämtliche mündlichen Prüfungen vorgenommen worden. Dabei habe auch die Art der Zeugnisverleihung immer wieder überarbeitet werden müssen, denn ursprünglich sei auch diese Art der Feier nicht erlaubt gewesen. Dank des unermüdlichen Einsatzes von Gerald Bonarius habe man die Feier in diesem Rahmen durchführen können. Bonarius entwickelte das Hygienekonzept, holte die entsprechenden Genehmigungen ein und organisierte die Technik für die Übertragung im Internet. Für einen bemerkenswerten Impuls sorgte Mathias Henkel mit Schülerinnen und Schülern des Religionskurses der Jahrgangsstufe 12: Als Symbol für den Aufbruch und als Unterstützung, immer mit leichtem Gepäck zu reisen, wurde jedem der Abiturientinnen und Abiturienten ein kleiner Rucksack übergeben.

Fotos Diese acht Schüler haben die Note 1,0 erreicht - und das unter ungewöhnlichen Bedingungen: Nele Theis, Romy Weigand, Lena Gaidies, Lucas Berg, Tessa Schnepp, Anna Schmidt, Leon Engländer und Christian Adamczyk. Foto: Czernek Ohne Technik geht gar nichts: Vier Kameras waren nötig, die Bilder wurden an einem kleinen Mischpult von einem Schüler zusammengemischt, bevor sie dann ins Netz gestellt werden konnten. Foto: Czernek 2

In seiner Ansprache dankte Oberstufenleiter Ralph Seibel den Eltern an den Bildschirmen für ihren Einsatz. Sie hätten es geschafft, wunderbare Menschen zu formen. "Ihr seid gewappnet für die Zukunft!", rief er den Abiturienten zu und wünschte ihnen, etwas zu finden, wofür sie brennen würden. "Es gibt so viele Dinge, für die es sich lohnt, sich zu engagieren."

In ihrem Grußwort für den Schulelternbeirat gab Sylvia Jung den Absolventen das Sprichwort von Reinhold Niebuhr mit: "Gib' mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden." Mit einem großen "Thanks" und im gebührenden Abstand bedankten sich die Abiturienten Lena Gaidies, Selin Kaya, Nina Schmidt, Tessa Schnepp und Romy Weigand von den Lehrern und ihren Tutoren der Schule.

Cyrill Schacht warb für den Förderverein der Schule, in dem sich die neuen Ehemaligen einbringen könnten, um so mit der Schule künftig verbunden zu sein. Musikalisch umrahmten Selin Schacht (Klavier), Tom Feldrappe und Michael Weiss (Klavier und Flöte) den rundum gelungenen Festakt.

Die Übergabe der Zeugnisse und Auszeichnungen verlief demnach auch etwas anders als gewohnt: Auf einem Tisch liegend, konnte sich jeder Abiturient sein Zeugnis abholen, mit Gesichtsmaske - aber ohne entsprechenden Handschlag durch den Tutor und Schulleiter. Fleißige Helfer im Hintergrund sorgten für einen reibungslosen Ablauf.