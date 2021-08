Hereinspaziert zum Kloster Schiffenberg

Das Eselstor zum Kloster Schiffenberg wurde 1715 errichtet. Foto: Frahm

GIESSEN - Das Wappen über dem Eselstor des Klosters Schiffenberg haben viele Leser erkannt, obwohl die Besucherinnen und Besucher des Gießener Hausbergs immer durch das Schafstor das Gelände betreten. Im frühen 12. Jahrhundert stiftete die Gleiberger Gräfin Clementia die Burg Schiffenberg dem Erzbistum Trier mit der Auflage, dort ein Kloster zu errichten.

Im Jahr 1715 wurde das Eselstor anstelle eines schlichteren alten Tores gebaut. Zunächst schmückte das Wappen des Grafen von Dönhoff das rundbogig gefasste Tor. Das Wappen des Pfalzgrafen Franz Ludwig von Neuburg, das auf dem Detailbild zu sehen ist, wurde erst nach 1729 eingefügt.

Der Schiffenberg blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück, die bereits lange vor der Klostergründung mit einer keltischen Siedlung begann. Die Augustiner Chorherren, die das Kloster ab 1129 betrieben, mussten wegen ständiger Querelen und Misswirtschaft 1323 das Kloster räumen. Erzbischof Balduin von Trier übergab das Kloster dem Deutschen Orden, der es bis zur Säkularisierung durch Napoleon im Jahr 1809 weiterführte.

1837 pachtete die Familie Lyncker die inzwischen großherzoglich-hessische Domäne und machte den Schiffenberg zum beliebten Ausflugsziel für Gießener Bürger und Studenten. 1972 ging der Schiffenberg in den Besitz der Stadt Gießen über und wurde zu einem Naherholunggebiet ausgebaut.

