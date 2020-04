Hermann Hubing ist mit 65 Jahren noch weit weg von der Rente

Hermann Hubing

GIESSEN - (wf). Was er einmal als richtig erkannt und sich vorgenommen hat, es auch umzusetzen, das hat Hermann Hubing nicht mehr aus den Augen verloren – und praktisch auch immer realisiert. Die Spitze der Bewegung ist der Platz des gebürtigen Gießeners, das gilt insbesondere für die berufliche Karriere des geschiedenen Vaters zweier mittlerweile erwachsener Kinder. Das Feld seiner Betätigung war dabei das des Handwerks im weiteren Sinne. Hermann Hubing ist seit dem 22. April 65 Jahre alt. Ein Alter, das andere Menschen fast automatisch mit dem Begriff „Rente“ in Verbindung bringen. Nicht so Geschäftsführer Hermann Hubing.

Der Sohn des Gießener Gärtnermeisters Karl Hubing und der Studiendirektorin Hilde Hubing-Hardt ist zwar „gelernter“ Politikwissenschaftler, entschied sich aber bald für einen beruflichen Werdegang im Bereich des Handwerks, den er als Referent für Öffentlichkeitsarbeit der Handwerkskammer Wiesbaden im Jahr 1988 begann und als persönlicher Referent des Kammerpräsidenten, als Hauptabteilungsleiter für Öffentlichkeitsarbeit sowie zusätzlich als Verantwortlicher für die PR der Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern sowie des Hessischen Handwerkstages bis 1997 fortsetzte.

Es folgte der Wechsel in die Geschäftsführer-Position des Landesfachverbandes für das holz- und kunststoffverarbeitende Handwerk Hessen mit Sitz in Gießen – später Launsbach, heute, mit geänderter Bezeichnung, Bad Wildungen – und die Vorstandsmitgliedschaft der Holzfachschule Bad Wildungen e.V. Dass Letztere schwierige Zeiten überstanden hat, ist vornehmlich Hubings Verdienst.

In viele weitere Geschäftsführertätigkeiten – alle sich ergänzend und miteinander kommunizierend, korrespondierend und korrelierend – wurde Hubing im Laufe der Jahre berufen. Derzeit und aktuell sind es neun: Hubing ist Hauptgeschäftsführer des Fachverbandes Leben Raum Gestaltung Hessen/Rheinland-Pfalz sowie Geschäftsführer der Tischlerhandwerk Hessen/Rheinland-Pfalz Service GmbH, von Hessen-Tischler, Hessen-Bestatter und Hessen-Montage, des Unternehmerverbandes Handwerk Rheinland-Pfalz und der DIB Deutsches Institut für Bestattungskultur, wobei ihm letztere Tätigkeit ganz besonders am Herzen liegt, da von Hubing ins Leben gerufen.

An dieser Stelle machen Platzgründe der Aufzählung vieler weiterer Aufgaben und Tätigkeiten Hermann Hubings in Vorständen, Aufsichtsräten, Beiräten, Ausschüssen und Ehrenämtern – zum Beispiel auch als ehrenamtlicher Richter am Hessischen Landesarbeits- und am Hessischen Landessozialgericht seit 2013 – ein Ende, worunter auch die lange Liste der politischen Aktivitäten des CDU-Mitgliedes fällt.

Zum Feiern blieb dem nun 65-jährigen Umtriebigen und Rastlosen wenig bis keine Zeit – er dürfte es auch genau so gewollt haben. Gelegenheit dazu ergibt sich dann möglicherweise beim 70. in fünf Jahren. Wenn er denn bis dahin in Rente wäre. Dies im Konjunktiv anzudeuten, erscheint durchaus berechtigt. Foto: Ewert