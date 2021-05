Heroinhandel: Dritter Prozesstag am Landgericht Gießen

Am Landgericht Gießen wird der Vorwurf des Heroinhandels gegen einen 62-Jährigen verhandelt. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Mit gesenktem Kopf betritt der Angeklagte den schmucklosen Saal am Landgericht Gießen. Er wirkt sichtlich abwesend, manch gestellte Frage ist für ihn unverständlich und muss wiederholt werden. Dem 62-Jährigen wird vorgeworfen, Heroinhandel in nicht geringer Menge betrieben zu haben. Am dritten Prozesstag geben die geladenen Zeugen der Kriminalpolizei vor der 6. Großen Strafkammer Auskünfte über die jeweiligen Drogenlieferungen. Bei einer im November 2020 durchgeführten, gezielten Kontrolle im Südviertel - das Telefon eines Käufers war im Vorfeld überwacht worden - hatte der Angeklagte rund 80 Gramm Heroin und zwei Gramm Kokain bei sich. Bei der darauffolgenden Wohnungsdurchsuchung in einer Kreisgemeinde wurden rund 900 Gramm Heroin, 80 Gramm Kokain, 3 Gramm Marihuana, anderthalb Kilo Streckmittel sowie 6000 Euro Bargeld und szenetypische Utensilien für den Drogenhandel sichergestellt. Die Beamten konnten bereits Monate zuvor zwei Abnehmer identifizieren, die schlussendlich auf den 62-Jährigen als möglichen Dealer hinwiesen. Dieser sei von den beiden Käufern nur "Bärchen" genannt worden. "Wir konnten elf Lieferungen im Zeitraum von sechs Monaten definitiv belegen", berichtet der zuständige Kriminalhauptkommissar im Zeugenstand. Die Abnehmer hätten den Angeklagten fast täglich "um die Mittagszeit" herum angerufen und unter der Verwendung von Pseudonymen Betäubungsmittel geordert. "Kein Mensch bestellt ja Kokain am Telefon, das wäre ja auch etwas irrsinnig", schildert der Beamte. Einer der Käufer habe etwa telefonisch reklamiert, dass die "Brötchen" das letzte Mal beim "Frühstück" nicht so gut gewesen seien. Ein anderes Mal habe das "Bärchen" angekündigt, zum morgigen Frühstück vier Stück "Käsekuchen" mitzubringen. "Das sind alles Verklausulierungen, welche Betäubungsmittelart und in welcher Menge geliefert werden sollte", schlussfolgert der Ermittler. Zwischen den beiden Abnehmern und dem Angeklagten sei es zu ständigem Kontakt gekommen, entweder telefonisch oder per SMS.

Die 80 Gramm Heroin, welche auch bei der Durchsuchung beschlagnahmt werden konnten, seien nach Annahme des Beamten, die verkaufte "Standardmenge" gewesen. Der Vorsitzende Richter wendet sich direkt an den Angeklagten und fragt nach der Lagerung und der Beschaffung der einzelnen Drogen, doch Verteidigerin Christiane Bender blockt hier ab. Auf seine eigene Drogengeschichte angesprochen, antwortet der dreifache Großvater jedoch bereitwillig. Er habe nur einmal den Konsum gänzlich beendet, bei anderen Gelegenheiten wurde anstatt der Drogen Methadon konsumiert. Als er 1991 bereits für sechs Monate in Untersuchungshaft saß, habe er komplett aufgehört. Auf die Frage, warum er danach wieder begonnen habe, antwortet der 62-Jährige. "Die Sucht hat halt überwogen". Er selbst sehe ein, dass er krank sei, und strebe eine Drogentherapie an, um von dem Rauschgift loszukommen. Der Prozess wird fortgesetzt.