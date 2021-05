Heroinhandel in Gießen: Großvater legt Geständnis ab

Der angeklagte Großvater gab vor dem Landgericht Gießen einen Einblick in seine Drogen-Vergangenheit. Symbolfoto: Mosel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Beweismittel sind in einem gewöhnlichen braunen Pappkarton zwischengelagert. Nach und nach breitet der Vorsitzende Richter der Sechsten Großen Strafkammer die mehrfach in Plastikfolie eingeschlagenen Päckchen vor sich aus. Bald ist auf dem Tisch kein Platz mehr. Dr. Johann-Gottfried Lessing reiht Bargeld-Bündel an Heroin und Kokain, verschieden lange Messer, Streckmittel und eine Mühle. Beschlagnahmt wurde all das in der Wohnung eines 62-Jährigen im Kreisgebiet. Der dreifache Großvater ist vor dem Landgericht Gießen angeklagt, einen Mann und eine Frau aus dem Südviertel regelmäßig mit Heroin "in nicht geringer Menge" versorgt zu haben. Jeweils rund 80 Gramm der harten Droge sollen an elf Terminen zwischen Mai und November 2020 "zum gewinnbringenden Weiterverkauf" den Besitzer gewechselt haben. Knapp 800 Gramm des stark süchtig machenden Rauschgifts sowie 50 Gramm Kokain wurden bei einer Durchsuchung in Flur und Schlafzimmer des mutmaßlichen Dealers entdeckt; teilweise sollen die Betäubungsmittel unter der Bettdecke versteckt gewesen sein und Messer "zur Absicherung" bereit gelegen haben. Den Drogenhandel gibt der Angeklagte am zweiten Prozesstag unumwunden zu und gewährt obendrein einen Einblick in seine eigene, jahrzehntelange Abhängigkeit.

Heroinsüchtig mit 21

Der 62-Jährige, der deutlich jünger wirkt, ist sichtlich nervös, als er zum Mikrofon greift. Er weiß nicht recht, wie und wo er beginnen soll, hält mehrfach kurz Rücksprache mit seiner Verteidigerin. "Ich gebe die Anklagepunkte zu", sagt der Informatiker dann geradeheraus. Und er ergänzt: "Ich habe Drogen verkauft, um meinen eigenen Konsum zu finanzieren. Ich möchte aber betonen, dass keine Geschäfte in meiner Wohnung abgelaufen sind." Die dort aufgefundenen Messer hätten folglich nichts mit den Taten zu tun. Vielmehr habe er das Messer mit der 18-Zentimeter-Klinge schon vor einigen Jahren unter dem Bett deponiert, da Einbrüche in seinem Wohnort damals häufig vorgekommen seien. Deutlich mehr Raum widmet der 62-Jährige seiner Biografie, die bis auf wenige Pausen von jahrzehntelangem Rauschgiftkonsum geprägt ist. Der Angeklagte war 21, als er zum ersten Mal zum Heroin griff. Ungewöhnlich ist, dass der - oftmals vorgelagerte - Konsum sogenannter "weicher Drogen" offenbar gänzlich fehlte. Selbst Alkohol will der Informatiker durchweg nur in Maßen getrunken haben. Warum er direkt an Heroin geriet, bleibt offen. Das Betäubungsmittel mit hohem Suchtpotenzial begleitete den Angeklagten fortan rund 40 Jahre lang. Einzig als er seine spätere Ehefrau kennenlernte und mit ihr eine Familie gründete, sei es ihm gelungen, einige Zeit komplett drogenfrei zu leben. "Aber nach der Trennung habe ich wieder angefangen, zu konsumieren." Dennoch ging der PC-Techniker weiterhin zur Arbeit, machte sich sogar selbstständig. Währenddessen habe seine neue, ebenfalls abhängige Freundin zu Hause "kleine Geschäftchen gedreht", die das Paar kurz darauf in U-Haft brachte. Auch die anschließenden Jahre im Methadon-Programm hätten den Suchtdruck nicht mildern können. "Ich bin nie runterdosiert worden", macht der Angeklagte deutlich. In der Folge nahm er wieder Heroin und wechselte von Zeit zu Zeit - etwa für den Familienurlaub in den USA - auf die Ersatzdroge. Nach dem Tod seiner Mutter habe er den Konsum dann drastisch gesteigert. "Ich habe zuletzt auch noch Koks genommen, das war eigentlich das Schlimmste." Mit vier bis fünf Gramm der Rauschgift-Kombi habe er sich täglich "auf einem Level gehalten". Kostenpunkt: rund 3000 Euro im Monat.

In der JVA ist es dem Großvater nun gelungen, clean zu werden. "Wie geht es Ihnen inzwischen?", will der psychiatrische Sachverständige wissen. Die Antwort fällt kurz aus: "Gut, ohne Drogen und ohne Methadon". Gegen die Entzugserscheinungen habe er glücklicherweise Medikamente bekommen und sei daher von "Schüttelfrost und Kotzgefühl" verschont geblieben. Dennoch habe er sich rund drei Wochen "einfach schwach, wie bei einer schweren Grippe" gefühlt. Der Familie gegenüber hat der 62-Jährige seine Heroinsucht stets verheimlicht. Nach der Trennung von seiner Frau habe sich der Betäubungsmittelkonsum, ebenso wie der kurzzeitige Gefängnisaufenthalt, vor den bei der Mutter lebenden Kindern gut verschweigen lassen. "Der Vater war dann halt mal weg" - und versuchte auch nun offenbar wieder, vor seinen inzwischen erwachsenen Kindern das Gesicht zu wahren. So behielt er den vollen Umfang seiner Sucht zunächst für sich. "Ich wollte nicht, dass die Kinder das alles wissen", sagt der Angeklagte leise. In einem Telefongespräch hätten ihm die beiden dann aber Mut gemacht. "Sie haben gesagt, ich soll alles erzählen. Das sei okay - sie würden trotzdem weiterhin zu mir stehen."

Weiterführende Links

Der Prozess wird fortgesetzt.