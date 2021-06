Heroinhandel in Gießen: Großvater verurteilt

Zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung herrschte in den Plädoyers weitestgehend Konsens. Archivfoto: Mosel

GIESSEN - Seine Kunden gaben ihm den Spitznamen "Bärchen". Sie verabredeten sich mit dem 62-Jährigen regelmäßig zum "Frühstück" in Gießen, bemängelten manchmal die Qualität der "Brötchen" oder wünschten sich für das nächste Mal "vier Stück Käsekuchen".

Tatsächlich ging es bei den Treffen aber gar nicht um eine gemütliche Zusammenkunft bei Kaffee und Backwaren. Die im Rahmen einer polizeilichen Telefonüberwachung dokumentierten Begriffe dienten vielmehr als Pseudonyme für Drogenbestellungen. Vor der 6. Großen Strafkammer des Gießener Landgerichts räumte der dreifache Großvater zu Prozessbeginn Mitte Mai unumwunden ein, mit Heroin gedealt zu haben, um seine eigene Abhängigkeit zu finanzieren.

In seiner Wohnung in einer Kreisgemeinde waren bei einer Durchsuchung im November vergangenen Jahres knapp ein Kilo des Rauschgifts sowie 47 Gramm Kokain sichergestellt worden. In Griffweite lagen zudem mehrere Messer bereit. Wegen des bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ist der nicht vorbestrafte Mann am Freitag zu einer Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren verurteilt worden. Die Zeit, die er noch in der JVA verbringen muss, fällt dennoch kurz aus. Schon in rund zwei Monaten soll der Angeklagte in den Maßregelvollzug wechseln und dann in einer Entziehungsanstalt untergebracht und therapiert werden.

Frühes Geständnis

Mehr als zwei Drittel seines Lebens war der 62-Jährige süchtig. Vor 40 Jahren griff er zum ersten Mal zu Heroin, ohne vorher sogenannte "Einstiegsdrogen" konsumiert zu haben. Auf seine Berufstätigkeit hatte der jahrzehntelange Betäubungsmittelmissbrauch allerdings keine Auswirkungen: Dem Informatiker gelang es sogar, sich als PC-Spezialist selbstständig zu machen. Auch vor Familie und Freunden verheimlichte der Angeklagte erfolgreich seine Abhängigkeit - nach eigenen Angaben hatte er zuletzt täglich vier bis fünf Gramm eines Heroin-Kokain-Gemischs konsumiert und im Monat 3000 Euro dafür ausgegeben. Bis zu seiner Festnahme am 16. November 2020.

Der Angeklagte legte früh ein Geständnis ab und gab auch vor Gericht die von der Staatsanwaltschaft vorgeworfenen elf Verkäufe zu. Einzig die Messer sollen nur zufällig in der Nähe der Drogenverstecke gelegen und keine Geschäfte innerhalb der Wohnung stattgefunden haben. Am Ende der Beweisaufnahme konkretisiert der 62-Jährige seine Aussage. So habe er Anfang Mai und November jeweils ein Kilogramm Heroin erhalten. "Er hat das auf Kommi gebracht und ein paar Wochen später das Geld abgeholt", erzählt der Großvater, ohne Details über seinen Dealer zu nennen. Allerdings seien ihm die Drogen "nicht nach Hause geliefert" worden. An seine beiden Kunden aus dem Gießener Südviertel - sie machen vor Gericht von ihrem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch - habe er selbst wiederum "immer 80 Gramm verkauft". Und vorher zur Gewinnoptimierung: "Streckmittel in die Mühle rein, kaputtmachen, mischen". Bei 30 bis 40 Prozent der verkauften Substanz, so schätzt der Angeklagte, habe es sich letztlich um Streckmittel gehandelt. Den Preis habe er obendrein, vergleichen mit der Einkaufssumme, um fünf Euro pro Gramm angehoben.

Staatsanwältin Mareen Fischer findet in ihrem Plädoyer viele Gründe, die für den 62-Jährigen sprechen - neben dem "glaubhaften" Geständnis, das mit den Erkenntnissen der Polizei übereinstimme, etwa fehlende Vorstrafen und ein beruflich sowie sozial gefestigtes Umfeld. Anders als in der Anklage sieht die Strafverfolgerin den bewaffneten Drogenhandel in nur noch einem Fall erfüllt. Zwar habe der Angeklagte bei seinen Geschäften keine Messer dabeigehabt, dass diese zu Hause aber in der Nähe des Verstecks lagen, reiche für eine Verurteilung. Fischer geht von einem minder schweren Fall aus.

"Die Gefahr eines Waffeneinsatzes hat es zu keiner Zeit gegeben", betont sie. Allerdings sieht die Staatsanwältin - wie auch zuvor der psychiatrische Sachverständige - eine Rückfallgefahr für "ähnlich gelagerte Taten", sollte die Drogensucht nicht therapiert werden.

Die geforderte Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren ergänzt sie deshalb um den Antrag auf Unterbringung in einer Entziehungsanstalt, wo der Angeklagte etwa zwei Jahre behandelt werden soll. Von den ebenfalls beantragten neun Monaten Vorweg-Vollzug in der JVA bleiben nach Abzug der Untersuchungshaft weniger als zwei Monate übrig.

Nach diesem "sehr positiven Plädoyer der Staatsanwaltschaft" herrscht bei Verteidigerin Christiane Bender weitestgehend Konsens. Einzig die Freiheitsstrafe fällt mit vier Jahren und acht Monaten etwas geringer aus. Die Rechtsanwältin rückt nochmals die besondere Situation ihres Mandanten in den Fokus. "Er hat in den vergangenen Jahren ein Doppelleben geführt. Er war treu sorgender Vater und Opa, sozial anerkannt. Und gleichzeitig hat er in der Kriminalität gelebt."

Dorthin will der Angeklagte aber auf keinen Fall zurück. In seinem letzten Wort stellt er klar: "Ich möchte wieder arbeiten und mit meinen Enkelkindern Zeit verbringen. Drogenfrei, das muss einfach gehen."