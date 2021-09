Heroinprozess in Gießen: "Bärchens" Kunden angeklagt

"Bärchen" hat seinen Prozess schon hinter sich, seine Kunden sollen Mitte Dezember ihr Urteil erhalten. Archivfoto: Mosel

GIESSEN - Sie nannten ihn "Bärchen", luden regelmäßig zum "Frühstück" ein und wünschten sich manchmal "Käsekuchen" statt "Brötchen". Doch letztlich ging es in der - von der Polizei überwachten - Kommunikation gar nicht um gemütliche Treffen unter Freunden. Vielmehr dienten die genannten Backwaren als Pseudonyme für die Bestellungen harter Drogen. Dass er einen Mann und eine Frau über mehrere Monate in ihrer Wohnung in Gießen mit Rauschgift belieferte, hat "Bärchen" - ein dreifacher Großvater aus einer Kreisgemeinde - zugegeben, nachdem er im November vergangenen Jahres von der Polizei kurz nach einem Drogengeschäft verhaftet werden konnte. Wegen des bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ist der 62-Jährige im Juni zu einer Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren verurteilt worden. Seine beiden Kunden haben ihren Prozess hingegen noch vor sich. Die 57 Jahre alte Frau und ihr acht Jahre jüngerer Verlobter müssen sich nun ebenfalls vor dem Gießener Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Paar Heroinhandel in 22 Fällen vor. Dabei wurde für "Bärchen" nach seiner Festnahme offenbar schnell Ersatz gefunden.

Jeweils 80 Gramm

Spätestens ab Mitte 2020 sollen die beiden den 62-Jährigen "als Bezugsquelle für Heroin erschlossen" haben, so Staatsanwältin Gesine Ritsch in der Anklageverlesung. An zwölf Terminen zwischen Mai und November erwarben sie demnach "entsprechend eines zuvor gefassten Tatplans" jeweils circa 80 Gramm Heroin von "Bärchen", um die Drogen anschließend gewinnbringend weiterzuverkaufen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die 57-Jährige dafür zuständig war, im Vorfeld Kontakt zu dem Dealer aufzunehmen und eine Übergabezeit zu vereinbaren. Der Handel soll dann in ihrer Wohnung in der Gnauthstraße abgewickelt worden sein, wo zum damaligen Zeitpunkt auch ihr Verlobter lebte. Danach habe das Paar wiederum die eigenen Abnehmer verständigt, die das Heroin ebenfalls an der Wohnanschrift gegen Geld in Empfang nahmen. Der Ablauf soll stets derselbe gewesen sein, bis "Bärchen" am 16. November auf dem Rückweg nahe der Wohnung von der Polizei kontrolliert und anschließend festgenommen wurde

In nur zwei Tagen gelang es dem Paar augenscheinlich, eine bislang unbekannte Person als neuen Dealer zu gewinnen. Laut der Auflistung der Staatsanwaltschaft fanden zehn weitere Rauschgiftgeschäfte in kurzen Abständen statt, die mithilfe von Kurznachrichten koordiniert wurden. Der 49-Jährige "schickte dafür ein Emoji per SMS, der Lieferant teilte daraufhin die Übergabezeit mit", führt Ritsch aus. Zu den vereinbarten Orten in der Licher Straße soll der Angeklagte - teils auch in Begleitung seiner Lebensgefährtin - mit einem Mini-Car gefahren sein. Die Übergaben fanden dann offenbar in den Abendstunden entweder auf dem Parkplatz eines Supermarkts oder einer benachbarten Tankstelle statt, wo das Paar am 1. Dezember auch verhaftet wurde.

Feinwaagen und Mixer

Die Frau hatte - so heißt es in der Anklage - 80 Gramm Heroin in ihrer Unterhose versteckt, als sie von den Beamten im Verkaufsbereich der Tankstelle gestellt wurde. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten gängige Rauschgiftutensilien sichergestellt werden, darunter vier Feinwaagen und ein Mixer mit Heroinanhaftungen sowie 390 Euro Bargeld in "szenetypischer Stückelung".

Lieferant "Bärchen" hat in seinem Prozess im Frühsommer direkt eingeräumt, mit Heroin gedealt zu haben, um seine eigene - rund 40 Jahre andauernde - Abhängigkeit zu finanzieren. In seiner Wohnung fanden die Einsatzkräfte damals rund ein Kilo des stark süchtig machenden Rauschgifts sowie 47 Gramm Kokain. Die Drogen waren teilweise in Waschlappen oder unter der Bettdecke versteckt. Den Großteil der gegen ihn verhängten Freiheitsstrafe soll der Großvater in einer Entziehungsanstalt verbringen. Ob sich nun auch seine Kunden zu den vorgeworfenen Taten äußern werden, bleibt abzuwarten. Am ersten Verhandlungstag wurde lediglich die Anklage verlesen. Im Verfahren gegen "Bärchen" haben die beiden von ihrem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch gemacht - und geschwiegen. Das Urteil ist für Mitte Dezember vorgesehen.