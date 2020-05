Herz-Spezialisten des Gießener Uniklinikums schlagen Alarm

Nach einem schweren Herzinfarkt wird der Patient mit einer ganzen Batterie von Geräten überwacht. Symbolfoto: dpa

GIESSENDas Herz- und Gefäßzentrum am Gießener Universitätsklinikum (UKGM) hat für den Zeitraum 23. März bis Ende April einen 52-prozentigen Rückgang von Patienten mit dem Akuten Koronarsyndrom, wie etwa einem Herzinfarkt, festgestellt. Was für medizinische Laien zunächst wie eine überaus positive Nachricht klingen mag, ist für die Fachärzte ein Alarmsignal. Denn an der Medizinischen Klinik I (Kardiologie und Angiologie, Direktor: Prof. Christian Hamm) hat man es seit Beginn der Corona-Krise gleichzeitig mit mehr schweren Fällen solcher Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu tun. So habe die Zahl derjenigen Patienten deutlich zugenommen, die sehr spät zur Myokardinfarkt-Behandlung in die Klinik kommen und aufgrund einer länger anhaltenden Sauerstoff-Minderversorgung des Herzens einen dementsprechend schlechten körperlichen Zustand aufweisen. "Das reicht bis hin zu einer eingerissenen Herzinnenwand", was meist drei bis vier Tage nach einem Infarkt auftreten könne, berichtet Prof. Holger Nef in einem Gespräch mit dieser Zeitung.

Für den stellvertretenden Klinikdirektor sowie Leiter der Abteilung Interventionelle Kardiologie und des dazugehörigen Herzkatheterlabors liegt der Grund für diese negative Entwicklung auf der Hand: Viele Infarkt-Betroffene scheuen offensichtlich angesichts der Corona-Pandemie und wegen Angst vor einer etwaigen Ansteckung den Gang ins Krankenhaus oder überhaupt einen Notarzt zu rufen. Und ändern ihre Meinung oftmals erst dann, wenn es fast schon zu spät ist. Als Folge davon sei in der Gießener Klinik mit ihrer rund um die Uhr besetzten Chest-Pain-Unit (dt. Brustschmerz-Einheit) die Zahl der Komplikationsbehandlungen bei einem Akuten Koronarsyndrom - zu dem auch die Angina Pectoris, ein anfallsartiger Schmerz in der Brust, gehört - so stark angestiegen, "wie wir es nie erwartet hätten", sagt Holger Nef.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken und Ängste abzubauen, beruhigt der Mediziner erst einmal Betroffene, dass die Kardiologie- und Angiologie-Abteilungen des Uniklinikums "streng von den Bereichen getrennt sind", in denen Patienten mit einem Coronavirus oder Verdachtsfälle behandelt werden. Zudem seien die eigenen ambulanten Herzpatienten "auf ein Minimum heruntergefahren worden", um Kontakte zu reduzieren. Für die bestmögliche Versorgung bei einem Myokardinfarkt arbeite man "Hand in Hand mit den Rettungsdiensten zusammen", erläutert Nef. Das beginnt bereits bei der Erstbetreuung und Abholung in der Wohnung des Betroffenen, wenn die gemessenen Patientendaten sogleich an die UKGM-Spezialisten übermittelt werden, um die weitere Vorgehensweise gemeinsam abzustimmen. Aus all diesen Gründen sollte niemand zögern, bei Symptomen (siehe Kasten) den Notarzt über die Telefonnummer 112 anzurufen, empfiehlt der stellvertretende Klinikdirektor.

WARNSIGNALE FÜR EINEN HERZINFARKT Diese Symptome sollte jeder kennen und ernst nehmen, sagen die Spezialisten des Herz- und Gefäßzentrums am Gießener Uniklinikum (UKGM): Schwere, lang andauernde Schmerzen im Brustkorb, die in beide Arme, in den Bauch, zwischen die Schulterblätter und in den Unterkiefer ausstrahlen. Oft wird ein Brennen im Brustkorb gespürt, auch können Schmerzen im Hals oder Oberbauch auftreten. Starkes Engegefühl, Brennen oder heftiger Schmerz im Brustkorb. Erbrechen, das zusätzlich zum Brustschmerz auftritt. Bei Frauen sind Luftnot, Übelkeit und Erbrechen oftmals alleinige Alarmzeichen. Blasse, fahle Gesichtsfarbe und kalter Schweiß; das Gesicht drückt die unmittelbare Bedrohung aus und ist oft bis zur Fremdheit verändert. Luftnot und Schwindel, die zum plötzlichen Hinsetzen oder Hinlegen zwingen. Innere Unruhe. Plötzlicher Kreislaufzusammenbruch (Kollaps mit und ohne Bewusstlosigkeit).

Mit ihren Beobachtungen und ihrer statistischen Auswertung stehen die UKGM-Kardiologen nicht allein da. Auch an den 40 anderen hessischen Krankenhäusern, die ein Herzkatheterlabor besitzen, habe man in puncto Infarkten seit März eine ähnliche Negativentwicklung festgestellt, berichtet Nef. Als Klinikum der Maximalversorgung verfügt das UKGM darüber hinaus mit seiner erst zu Beginn vergangenen Jahres eröffneten Chest-Pain-Unit über eine "mit allen diagnostischen Möglichkeiten" ausgestatteten Spezialabteilung.

Dort kann sofort gesagt werden, ob je nach Befund unverzüglich ein operativer Eingriff oder die Verlegung auf Station erforderlich ist. Wird beispielsweise eines oder mehrere verengte oder gar verschlossene Herzkranzgefäße diagnostiziert, kann im Herzkatheterlabor gleichzeitig die Sauerstoffversorgung des Organs sofort wiederhergestellt sowie gegen künftige derartige Ereignisse vorgesorgt werden. Und das nicht etwa in zwei voneinander getrennten Operationen, sondern "in einer Prozedur", wie Nef erklärt. Über einen flexiblen Draht, der bis ins Herz geführt wird, erfolgt sowohl die Erweiterung (Dilatation) des Herzkranzgefäßes mit einem winzigen Ballon als auch das Setzen eines Stents, eines Drahtgeflechts, mit dem das Gefäß offen gehalten wird.