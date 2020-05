Herzkissen und Mund-Nase-Schutz genäht

Die Nase-Mundmasken und Herzkissen werden dringend gebraucht und mit viel Liebe angefertigt - von Frauen für Frauen. Foto: Rita Rohrbach

Giessen (red). Die Damen des Inner Wheel-Clubs Gießen-Wetzlar waren einmal mehr aktiv, um in der Corona-Krise Hilfe zu leisten, wo Hilfe notwendig ist. Diesmal wurde das Hospiz Samaria in Gießen bedacht, das der Service-Club finanziell schon seit Jahren unterstützt. Dem Aufruf einer IW-Freundin folgend, dass das Hospiz dringend Mund-Nase-Masken braucht, telefonierten sich die Frauen zusammen und legten los. Die Kreativgruppe, die bereits in den letzten Jahren regelmäßig Herzkissen für Frauen mit einer überstandenen Brustkrebs-Operation genäht hat, begann hoch motiviert: Nähvorlagen wurden ausgetauscht, einige Freundinnen besorgten kochfesten Stoff, manche nähten, schickten Fotos, andere holten die vollendeten Werke ab und brachten sie ans Ziel.

Die ersten Masken wurden laut der Pressemitteilung dankbar im Hospiz entgegengenommen, nun gab es eine weitere Lieferung. "Die Kreativgruppe unseres Clubs, die sich aus Lust am Nähen und Gestalten regelmäßig trifft, hat aus fröhlichen und kochfesten Stoffen zahllose Masken genäht und näht noch weiter, so Clubkorrespondentin Rita Rohrbach. Auch neue Herzkissen, die wieder in der Universitätsklinik Gießen erwartet werden, sind in Arbeit. Diese sind durch das Anlegen eine Stütze für Frauen, die nach der Brustkrebsoperation Wundschmerzen und Spannungen unter dem Arm verspüren. Durch die Herzform passen die Kissen gut in die Armbeugen und können mehrere Probleme mildern.